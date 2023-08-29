В Тюмени взлетели цены на такси «Яндекс. Go»

Из-за дождя стоимость такси в Тюмени выросла на 200% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На фоне дождливой погоды и дефицита водителей, в Тюмени на 200% выросли цены на услуги такси агрегатора «Яндекс. Go». Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию.

«Как только начался дождь, резко выросли цены на такси. Примерно, в два — три раза. Если в обычные дни я плачу за поездку от дома до работы 150 рублей, то сейчас ценник вырос до 400 рублей. Еще и водителя не дождешься. Многие таксисты отказываются от заявки, потому что им не нравится маршрут», — сообщила собеседница агентства на условиях анонимности.

На официальном сайте агрегатора «Яндекс.Go» указано, что в компании действует система динамического ценообразования. «Когда много людей одновременно хотят вызвать такси, а не идти пешком или добираться другим транспортом, спрос на машины в приложении увеличивается. Это может произойти в час пик, плохую погоду или праздники — например, в период новогодних корпоративов. Если желающих заказать такси в вашем районе сейчас больше, чем водителей поблизости, то обычная стоимость поездки умножается на так называемый повышающий коэффициент», — указано на официальном сайте агрегатора.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты, сотрудничавшие с «Яндекс. Go», массово уходят от агрегатора на нелегальный рынок пассажироперевозок. По мнению источников агентства, это связано с тем, что 1 сентября 2023 года вступает в сило ФЗ № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», из-за которого многие водители будут вынуждены оставить профессию.

Цены услуги такси в Тюмени выросли в несколько раз Читатель URA.RU