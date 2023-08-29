Курганцы кинулись скупать видеокарты на фоне легализации добычи криптовалют

Легализация майнинга привела к возросшему среди курганцев спросу на видеокарты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане резко вырос спрос на видеокарты. Причиной этому стало то, что майнинг (способ добычи цифровой валюты с помощью специального оборудования) предложили признать одной из отраслей промышленности. О возросшем спросе на видеокарте корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы сборки компьютеров.

«Берут много, потому что для майнинга нужно больше трех видеокарт или вообще собирать отдельное устройство. Чтобы его собрать, нужно найти блок питания мощный, примерно 1000-2000 Ватт, около шести видеокарт и материнскую плату с процессором на 6 Pci-E», — рассказали URA.RU источники.

Специалисты отмечают, что собирать компьютер для людей, которые занимаются добычей криптовалюты, в принципе невыгодно, так как данное устройство будет недостаточно мощным и быстро придет в негодность. Сообщается, что эксперты используют уже готовое устройство для майнинга — ASIC (это компактный системный блок, микропроцессоры которого способны добывать новые криптовалюты — прим. URA.RU). Компьютерщики сообщили журналисту, что им выгодно работать с майнингом, так как после добычи криптовалюты закупка видеокарт будет дешевле. «Мы их покупаем обслуживаем и потом они снова готовы работать», — делятся с URA.RU источники.

Ранее URA.RU писало, что в России предложили признать майнинг отраслью промышленности. Добыча криптовалют может получить свой код в общероссийской классификации видом экономической деятельности.