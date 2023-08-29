Алексей Чумаков выступит с избранными хитами в Тюмени

В Тюмень 4 ноября с концертом приедет певец Алексей Чумаков. О выступлении автора хитов «Счастье», «Необыкновенная» сообщается на личном сайте исполнителя.
«Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную концертную программу „Новое и Лучшее“. В эту дату Алексей порадует зрителей не только любимыми хитами, но и представит совершенного новые композиции», — указано на официальном сайте музыканта. Концерт пройдет 4 ноября в СК «Центральный».
Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте он прожил в Тюмени шесть лет. Также известен как исполнитель песни «Арабская ночь» из фильма «Алладин».
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