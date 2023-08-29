29 августа 2023

Алексей Чумаков выступит с избранными хитами в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Люси Чеботиной в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург, зрители на концерте
Известный тюменский певец приедет в ноябре Фото:

В Тюмень 4 ноября с концертом приедет певец Алексей Чумаков. О выступлении автора хитов «Счастье», «Необыкновенная» сообщается на личном сайте исполнителя.

«Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную концертную программу „Новое и Лучшее“. В эту дату Алексей порадует зрителей не только любимыми хитами, но и представит совершенного новые композиции», — указано на официальном сайте музыканта. Концерт пройдет 4 ноября в СК «Центральный».

Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте он прожил в Тюмени шесть лет. Также известен как исполнитель песни «Арабская ночь» из фильма «Алладин».

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В Тюмень 4 ноября с концертом приедет певец Алексей Чумаков. О выступлении автора хитов «Счастье», «Необыкновенная» сообщается на личном сайте исполнителя. «Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную концертную программу „Новое и Лучшее“. В эту дату Алексей порадует зрителей не только любимыми хитами, но и представит совершенного новые композиции», — указано на официальном сайте музыканта. Концерт пройдет 4 ноября в СК «Центральный». Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте он прожил в Тюмени шесть лет. Также известен как исполнитель песни «Арабская ночь» из фильма «Алладин».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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