Алексей Чумаков выступит с избранными хитами в Тюмени

30 августа 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Известный тюменский певец приедет в ноябре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюмень 4 ноября с концертом приедет певец Алексей Чумаков. О выступлении автора хитов «Счастье», «Необыкновенная» сообщается на личном сайте исполнителя. «Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную концертную программу „Новое и Лучшее“. В эту дату Алексей порадует зрителей не только любимыми хитами, но и представит совершенного новые композиции», — указано на официальном сайте музыканта. Концерт пройдет 4 ноября в СК «Центральный». Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте он прожил в Тюмени шесть лет. Также известен как исполнитель песни «Арабская ночь» из фильма «Алладин».

В Тюмень 4 ноября с концертом приедет певец Алексей Чумаков. О выступлении автора хитов «Счастье», «Необыкновенная» сообщается на личном сайте исполнителя. «Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную концертную программу „Новое и Лучшее“. В эту дату Алексей порадует зрителей не только любимыми хитами, но и представит совершенного новые композиции», — указано на официальном сайте музыканта. Концерт пройдет 4 ноября в СК «Центральный». Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте он прожил в Тюмени шесть лет. Также известен как исполнитель песни «Арабская ночь» из фильма «Алладин».