В Тюмени из-за схода вагонов с рельсов возбудили уголовное дело

Четыре вагона в результате аварии перевернулись Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области из-за схода шести грузовых вагонов с рельсов возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СК России. Инцидент произошел в июле 2023 года, тогда четыре вагона в результате аварии перевернулись.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельсов шести железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). <…> В результате произошедшего железной дороге, собственникам железнодорожных вагонов и грузу причинен крупный ущерб в размере более миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что 31 июля в поселке Винзили с рельсов сошли шесть вагонов, из них четыре опрокинулись. В результате происшествия никто не пострадал, локомотив также не поврежден.