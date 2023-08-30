В Тюмени из-за схода вагонов с рельсов возбудили уголовное дело

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, поезд
Четыре вагона в результате аварии перевернулись Фото:

В Тюменской области из-за схода шести грузовых вагонов с рельсов возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СК России. Инцидент произошел в июле 2023 года, тогда четыре вагона в результате аварии перевернулись.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельсов шести железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). <…> В результате произошедшего железной дороге, собственникам железнодорожных вагонов и грузу причинен крупный ущерб в размере более миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что 31 июля в поселке Винзили с рельсов сошли шесть вагонов, из них четыре опрокинулись. В результате происшествия никто не пострадал, локомотив также не поврежден.

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В Тюменской области из-за схода шести грузовых вагонов с рельсов возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СК России. Инцидент произошел в июле 2023 года, тогда четыре вагона в результате аварии перевернулись. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельсов шести железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). <…> В результате произошедшего железной дороге, собственникам железнодорожных вагонов и грузу причинен крупный ущерб в размере более миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что 31 июля в поселке Винзили с рельсов сошли шесть вагонов, из них четыре опрокинулись. В результате происшествия никто не пострадал, локомотив также не поврежден.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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