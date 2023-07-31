31 июля 2023

В Тюменской области шесть вагонов сошли с рельсов. Фото

В Тюменской области шесть вагонов сошли с рельс
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, рельсы, ржд, сотрудник транспортной безопасности, жд путь
Четыре вагона перевернулись Фото:

В поселке Винзили (Тюменская область) шесть вагонов сошли с рельсов, из них четыре перевернулись. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. В результате инцидента никто не пострадал.

«В поселке Винзили Тюменского района Тюменской области на путях необщего пользования произошел сход шести вагонов, из них четыре опрокинуты. В результате происшествия повреждены пути необщего пользования и четыре вагона», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что локомотив не поврежден. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта. Ранее URA.RU писало, что под Тюменью поезд насмерть сбил пьяного мужчину.

Фото:

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В поселке Винзили (Тюменская область) шесть вагонов сошли с рельсов, из них четыре перевернулись. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. В результате инцидента никто не пострадал. «В поселке Винзили Тюменского района Тюменской области на путях необщего пользования произошел сход шести вагонов, из них четыре опрокинуты. В результате происшествия повреждены пути необщего пользования и четыре вагона», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что локомотив не поврежден. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта. Ранее URA.RU писало, что под Тюменью поезд насмерть сбил пьяного мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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