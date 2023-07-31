В Тюменской области шесть вагонов сошли с рельсов. Фото

В Тюменской области шесть вагонов сошли с рельс

01 августа 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Четыре вагона перевернулись Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Винзили (Тюменская область) шесть вагонов сошли с рельсов, из них четыре перевернулись. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. В результате инцидента никто не пострадал. «В поселке Винзили Тюменского района Тюменской области на путях необщего пользования произошел сход шести вагонов, из них четыре опрокинуты. В результате происшествия повреждены пути необщего пользования и четыре вагона», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что локомотив не поврежден. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта. Ранее URA.RU писало, что под Тюменью поезд насмерть сбил пьяного мужчину. Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

В поселке Винзили (Тюменская область) шесть вагонов сошли с рельсов, из них четыре перевернулись. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. В результате инцидента никто не пострадал. «В поселке Винзили Тюменского района Тюменской области на путях необщего пользования произошел сход шести вагонов, из них четыре опрокинуты. В результате происшествия повреждены пути необщего пользования и четыре вагона», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что локомотив не поврежден. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта. Ранее URA.RU писало, что под Тюменью поезд насмерть сбил пьяного мужчину.