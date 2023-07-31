В поселке Винзили (Тюменская область) шесть вагонов сошли с рельсов, из них четыре перевернулись. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. В результате инцидента никто не пострадал.
«В поселке Винзили Тюменского района Тюменской области на путях необщего пользования произошел сход шести вагонов, из них четыре опрокинуты. В результате происшествия повреждены пути необщего пользования и четыре вагона», — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что локомотив не поврежден. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта. Ранее URA.RU писало, что под Тюменью поезд насмерть сбил пьяного мужчину.
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