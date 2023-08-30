Курганский рецидивист проведет в тюрьме 11 лет после кражи велосипеда

31 августа 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Курганца осудили на 11 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ранее судимого жителя Курганской области приговорили к 11 годам лишения свободы за кражу. Об этом сообщается на сайте Мишкинского районного суда. «Признать подсудимого виновным и приговорить к двум годам лишения свободы. По совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу взять виновного под стражу», — говорится в документе. Мужчина украл велосипед стоимостью 6412 рублей со стоянки магазина, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб. В суде он полностью признал свою вину, но отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений. Ранее виновный был судим за убийство, кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и похищение документов.

Ранее судимого жителя Курганской области приговорили к 11 годам лишения свободы за кражу. Об этом сообщается на сайте Мишкинского районного суда. «Признать подсудимого виновным и приговорить к двум годам лишения свободы. По совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу взять виновного под стражу», — говорится в документе. Мужчина украл велосипед стоимостью 6412 рублей со стоянки магазина, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб. В суде он полностью признал свою вину, но отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений. Ранее виновный был судим за убийство, кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и похищение документов.