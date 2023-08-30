30 августа 2023

Курганский рецидивист проведет в тюрьме 11 лет после кражи велосипеда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, полиция, судья, суд, судебный процесс
Курганца осудили на 11 лет Фото:

Ранее судимого жителя Курганской области приговорили к 11 годам лишения свободы за кражу. Об этом сообщается на сайте Мишкинского районного суда.

«Признать подсудимого виновным и приговорить к двум годам лишения свободы. По совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу взять виновного под стражу», — говорится в документе.

Мужчина украл велосипед стоимостью 6412 рублей со стоянки магазина, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб. В суде он полностью признал свою вину, но отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений. Ранее виновный был судим за убийство, кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и похищение документов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ранее судимого жителя Курганской области приговорили к 11 годам лишения свободы за кражу. Об этом сообщается на сайте Мишкинского районного суда. «Признать подсудимого виновным и приговорить к двум годам лишения свободы. По совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу взять виновного под стражу», — говорится в документе. Мужчина украл велосипед стоимостью 6412 рублей со стоянки магазина, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб. В суде он полностью признал свою вину, но отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений. Ранее виновный был судим за убийство, кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и похищение документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...