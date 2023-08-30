Московская компания «Авиаспецмаш» заинтересовалась продукцией «Курганмашзавода»

31 августа 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Производитель техники для самолетов из Москвы заинтересовался продукцией «Курганмашзавода» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Компания «Авиаспецмаш» из Москвы, занимающаяся разработкой спецтехники для самолетов, планирует использовать продукцию Курганского машиностроительного завода (КМЗ) в новом проекте. Об этом сообщается в официальной группе оборонного предприятия ПАО «Курганмашзавод» в соцсети «ВКонтакте». «Делегация „Авиаспецмаш“ в ходе рабочего визита посетила ПАО „Курганмашзавод“. Участники рассказали о ходе выполнения опытно-конструкторской работы для нужд Минобороны РФ. Технический проект разработанного оборудования предполагает использование продукции „Курганмашзавода“», — говорится в сообщении. Стороны обсудили вопросы изготовления и поставки продукции ПАО «Курганмашзавод» для сборки опытного образца. ООО «НПП «Авиаспецмаш» занимается разработкой буксировочных комплексов, не имеющих аналогов в России. Уникальные машины используются для буксировки, маневрирования и парковки воздушных судов. По данным СБИС, выручка предприятия составляет 89,7 млн рублей. Стоимость бизнеса более 192 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» провел переговоры с челябинскими и казахстанскими партнерами. В ходе рабочей встречи стало известно, что оборонное предприятие планирует избавиться от импортных запчастей к бульдозерам. Их планирует заменить отечественными аналогами Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Авиаспецмаш» из Москвы, занимающаяся разработкой спецтехники для самолетов, планирует использовать продукцию Курганского машиностроительного завода (КМЗ) в новом проекте. Об этом сообщается в официальной группе оборонного предприятия ПАО «Курганмашзавод» в соцсети «ВКонтакте». «Делегация „Авиаспецмаш“ в ходе рабочего визита посетила ПАО „Курганмашзавод“. Участники рассказали о ходе выполнения опытно-конструкторской работы для нужд Минобороны РФ. Технический проект разработанного оборудования предполагает использование продукции „Курганмашзавода“», — говорится в сообщении. Стороны обсудили вопросы изготовления и поставки продукции ПАО «Курганмашзавод» для сборки опытного образца. ООО «НПП «Авиаспецмаш» занимается разработкой буксировочных комплексов, не имеющих аналогов в России. Уникальные машины используются для буксировки, маневрирования и парковки воздушных судов. По данным СБИС, выручка предприятия составляет 89,7 млн рублей. Стоимость бизнеса более 192 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» провел переговоры с челябинскими и казахстанскими партнерами. В ходе рабочей встречи стало известно, что оборонное предприятие планирует избавиться от импортных запчастей к бульдозерам. Их планирует заменить отечественными аналогами