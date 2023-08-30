30 августа 2023

Московская компания «Авиаспецмаш» заинтересовалась продукцией «Курганмашзавода»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Производитель техники для самолетов из Москвы заинтересовался продукцией «Курганмашзавода» Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Компания «Авиаспецмаш» из Москвы, занимающаяся разработкой спецтехники для самолетов, планирует использовать продукцию Курганского машиностроительного завода (КМЗ) в новом проекте. Об этом сообщается в официальной группе оборонного предприятия ПАО «Курганмашзавод» в соцсети «ВКонтакте».

«Делегация „Авиаспецмаш“ в ходе рабочего визита посетила ПАО „Курганмашзавод“. Участники рассказали о ходе выполнения опытно-конструкторской работы для нужд Минобороны РФ. Технический проект разработанного оборудования предполагает использование продукции „Курганмашзавода“», — говорится в сообщении. Стороны обсудили вопросы изготовления и поставки продукции ПАО «Курганмашзавод» для сборки опытного образца.

ООО «НПП «Авиаспецмаш» занимается разработкой буксировочных комплексов, не имеющих аналогов в России. Уникальные машины используются для буксировки, маневрирования и парковки воздушных судов. По данным СБИС, выручка предприятия составляет 89,7 млн рублей. Стоимость бизнеса более 192 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» провел переговоры с челябинскими и казахстанскими партнерами. В ходе рабочей встречи стало известно, что оборонное предприятие планирует избавиться от импортных запчастей к бульдозерам. Их планирует заменить отечественными аналогами

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Авиаспецмаш» из Москвы, занимающаяся разработкой спецтехники для самолетов, планирует использовать продукцию Курганского машиностроительного завода (КМЗ) в новом проекте. Об этом сообщается в официальной группе оборонного предприятия ПАО «Курганмашзавод» в соцсети «ВКонтакте». «Делегация „Авиаспецмаш“ в ходе рабочего визита посетила ПАО „Курганмашзавод“. Участники рассказали о ходе выполнения опытно-конструкторской работы для нужд Минобороны РФ. Технический проект разработанного оборудования предполагает использование продукции „Курганмашзавода“», — говорится в сообщении. Стороны обсудили вопросы изготовления и поставки продукции ПАО «Курганмашзавод» для сборки опытного образца. ООО «НПП «Авиаспецмаш» занимается разработкой буксировочных комплексов, не имеющих аналогов в России. Уникальные машины используются для буксировки, маневрирования и парковки воздушных судов. По данным СБИС, выручка предприятия составляет 89,7 млн рублей. Стоимость бизнеса более 192 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» провел переговоры с челябинскими и казахстанскими партнерами. В ходе рабочей встречи стало известно, что оборонное предприятие планирует избавиться от импортных запчастей к бульдозерам. Их планирует заменить отечественными аналогами
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...