В Тюменской области водитель насмерть сбил пожилого велосипедиста. Фото

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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
Велосипедисту было 67 лет Фото:

В Упоровском районе Тюменской области девушка за рулем Toyota Camry насмерть сбила пожилого велосипедиста. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП, о чем сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«На 112-м километре автодороги Армизонское-Капралиха-Емуртла автомобилем Toyota Camry, которым управляла 41-летняя девушка, сбит велосипедист, он скончался на месте ДТП», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что погибшему было 67 лет. Все обстоятельства сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области начали бороться с нарушением ПДД при помощи беспилотников. В региональном УГИБДД рассказали, что сейчас дроны контролируют одну из самых смертельных трасс.

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В Упоровском районе Тюменской области девушка за рулем Toyota Camry насмерть сбила пожилого велосипедиста. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП, о чем сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «На 112-м километре автодороги Армизонское-Капралиха-Емуртла автомобилем Toyota Camry, которым управляла 41-летняя девушка, сбит велосипедист, он скончался на месте ДТП», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что погибшему было 67 лет. Все обстоятельства сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области начали бороться с нарушением ПДД при помощи беспилотников. В региональном УГИБДД рассказали, что сейчас дроны контролируют одну из самых смертельных трасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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