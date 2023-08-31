Велосипедисту было 67 лет Фото: Московец Илья © URA.RU

В Упоровском районе Тюменской области девушка за рулем Toyota Camry насмерть сбила пожилого велосипедиста. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП, о чем сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«На 112-м километре автодороги Армизонское-Капралиха-Емуртла автомобилем Toyota Camry, которым управляла 41-летняя девушка, сбит велосипедист, он скончался на месте ДТП», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что погибшему было 67 лет. Все обстоятельства сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области начали бороться с нарушением ПДД при помощи беспилотников. В региональном УГИБДД рассказали, что сейчас дроны контролируют одну из самых смертельных трасс.

Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»