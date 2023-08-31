Мужчину в последний раз видели 22 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени ищут пропавшего Юрия Сенаторова. На странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что мужчину в последний раз видели 22 августа.

«Пропал Сенаторов Юрий, 52 года. Центральный АО, Тюмень. С 22 августа его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке.

Мужчина был одет в черную куртку, синюю футболку, черные кроссовки и синие джинсы. У него темно-русые волосы, серые глаза, рост 180 сантиметров.

Обладающих информацией о нахождении пропавшего просят сообщить организаторам поиска Наталье (89829091500). Также можно позвонить в полицию.