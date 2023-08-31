31 августа 2023

В Тюмени волонтеры разыскивают мужчину, пропавшего десять дней назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Мужчину в последний раз видели 22 августа Фото:

В Тюмени ищут пропавшего Юрия Сенаторова. На странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что мужчину в последний раз видели 22 августа.

«Пропал Сенаторов Юрий, 52 года. Центральный АО, Тюмень. С 22 августа его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке.

Мужчина был одет в черную куртку, синюю футболку, черные кроссовки и синие джинсы. У него темно-русые волосы, серые глаза, рост 180 сантиметров.

Обладающих информацией о нахождении пропавшего просят сообщить организаторам поиска Наталье (89829091500). Также можно позвонить в полицию.

Фото:

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В Тюмени ищут пропавшего Юрия Сенаторова. На странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что мужчину в последний раз видели 22 августа. «Пропал Сенаторов Юрий, 52 года. Центральный АО, Тюмень. С 22 августа его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке. Мужчина был одет в черную куртку, синюю футболку, черные кроссовки и синие джинсы. У него темно-русые волосы, серые глаза, рост 180 сантиметров. Обладающих информацией о нахождении пропавшего просят сообщить организаторам поиска Наталье (89829091500). Также можно позвонить в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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