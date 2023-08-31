Тюменские водители байкотируют новый закон о такси

По словам тюменцев, большинство водителей игнорируют новые правила и не собираются перестраивать работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Водители сервиса такси «Яндекс Go» байкотируют новый закон о пассажирских перевозках. Об этом URA.RU рассказал один из таксистов. По его словам, большинство водителей продолжат выезжать на линии без учета новых правил.

«Все эти законы будут действовать для крупных регионов, в Тюмени останется все, как есть. Цены повысятся, да. Но это не из-за новых поправок, а из-за начала учебного сезона. На линии машин меньше не стало и не будет. Большинство работающих в „Яндексе“ — самозанятые. И нам все равно на новый закон. Мы как ездили, так и будем ездить», — рассказал водитель агрегатора «Яндекс Go».

По словам мужчины, спрос на такси среди горожан, по прогнозам самих водителей, не изменится. «Люди привыкли ездить и отказываться от частной поездки ни за какие деньги не будут», — добавил таксист.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что с 1 сентября вступает в силу новый федеральный закон о перевозках. Согласно ему, к работе не допустят водителей, имеющих непогашенную или неснятую судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, грабеж, разбой и прочее. Кроме того, среди ограничений имеется запрет на оказание перевозок вне того региона, в котором получено разрешение на деятельность.