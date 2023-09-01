Хинштейн отчитал судью из Екатеринбурга, которая ведет дело мальчика с шапкой Z

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил свое недовольство поведением председателя Ленинского районного суда Екатеринбурга Ольги Савиновой, которая, по его мнению, поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом Александр Хинштейн написал в своем telegram-канале.
«Знакомьтесь! Это председатель Ленинского районного суда Екатеринбурга Ольга Савинова. Сначала в этом суде был освобожден от наказания подонок, напавший на 5-классника из-за шапки с буквой „Z“. (Генпрокуратура уже обжаловала это решение, как незаконное). А теперь — в Ленинском райсуде затравили маму пострадавшего мальчика, которая здесь же работала на технической должности. В итоге — женщина (жена участника СВО) была вынуждена уволиться из-за гражданской позиции», — написал Хинштейн. Он добавил, что, по утверждению сотрудников суда, инициатива якобы исходила именно от председателя суда Савиновой в отместку женщине за гражданскую позицию.
Кроме того, депутат Госдумы отметил, что судья, вынесшая неправомерное решение об освобождении мужчины, напавшего на ребенка из-за шапки, была выдвинута на повышение. Ей была занята должность заместителя председателя того же суда. «И хотя руководство Свердловского облсуда уже попыталось вмешаться в ситуацию и даже объявило о трудоустройстве Людмилы Вотинцевой к себе в аппарат, вопросов это не снимает. И главный из них: а Ленинский райсуд Екатеринбурга точно находится в российской, а не в украинской системе правосудия?» — резюмировал Хинштейн.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Ленинский районный суд Екатеринбурга. На звонок корреспондента никто не ответил. В ведомство направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.
В Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. Позже силовики установили личность и задержали мужчину. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о нападении. Екатеринбуржец, напавший на мальчика, рассказал, что поводом для этого послужил якобы вызывающий взгляд ребенка. Член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился в МВД России, чтобы оно пояснило, каким образом раскаялся екатеринбуржец Александр Неустроев. Депутат-единоросс Александр Хинштейн призвал не повышать в должности судью Ленинского района Екатеринбурга Ирину Цыбульскую, которая вынесла мягкий приговор мужчине. Позже из Ленинского районного суда уволилась мама мальчика Людмила Вотинцева.
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