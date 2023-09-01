Хинштейн отчитал судью из Екатеринбурга, которая ведет дело мальчика с шапкой Z

01 сентября 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн выразил недовольство работой судьи из Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил свое недовольство поведением председателя Ленинского районного суда Екатеринбурга Ольги Савиновой, которая, по его мнению, поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом Александр Хинштейн написал в своем telegram-канале. «Знакомьтесь! Это председатель Ленинского районного суда Екатеринбурга Ольга Савинова. Сначала в этом суде был освобожден от наказания подонок, напавший на 5-классника из-за шапки с буквой „Z“. (Генпрокуратура уже обжаловала это решение, как незаконное). А теперь — в Ленинском райсуде затравили маму пострадавшего мальчика, которая здесь же работала на технической должности. В итоге — женщина (жена участника СВО) была вынуждена уволиться из-за гражданской позиции», — написал Хинштейн. Он добавил, что, по утверждению сотрудников суда, инициатива якобы исходила именно от председателя суда Савиновой в отместку женщине за гражданскую позицию. Кроме того, депутат Госдумы отметил, что судья, вынесшая неправомерное решение об освобождении мужчины, напавшего на ребенка из-за шапки, была выдвинута на повышение. Ей была занята должность заместителя председателя того же суда. «И хотя руководство Свердловского облсуда уже попыталось вмешаться в ситуацию и даже объявило о трудоустройстве Людмилы Вотинцевой к себе в аппарат, вопросов это не снимает. И главный из них: а Ленинский райсуд Екатеринбурга точно находится в российской, а не в украинской системе правосудия?» — резюмировал Хинштейн. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Ленинский районный суд Екатеринбурга. На звонок корреспондента никто не ответил. В ведомство направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. В Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. Позже силовики установили личность и задержали мужчину. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о нападении. Екатеринбуржец, напавший на мальчика, рассказал, что поводом для этого послужил якобы вызывающий взгляд ребенка. Член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился в МВД России, чтобы оно пояснило, каким образом раскаялся екатеринбуржец Александр Неустроев. Депутат-единоросс Александр Хинштейн призвал не повышать в должности судью Ленинского района Екатеринбурга Ирину Цыбульскую, которая вынесла мягкий приговор мужчине. Позже из Ленинского районного суда уволилась мама мальчика Людмила Вотинцева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил свое недовольство поведением председателя Ленинского районного суда Екатеринбурга Ольги Савиновой, которая, по его мнению, поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом Александр Хинштейн написал в своем telegram-канале. «Знакомьтесь! Это председатель Ленинского районного суда Екатеринбурга Ольга Савинова. Сначала в этом суде был освобожден от наказания подонок, напавший на 5-классника из-за шапки с буквой „Z“. (Генпрокуратура уже обжаловала это решение, как незаконное). А теперь — в Ленинском райсуде затравили маму пострадавшего мальчика, которая здесь же работала на технической должности. В итоге — женщина (жена участника СВО) была вынуждена уволиться из-за гражданской позиции», — написал Хинштейн. Он добавил, что, по утверждению сотрудников суда, инициатива якобы исходила именно от председателя суда Савиновой в отместку женщине за гражданскую позицию. Кроме того, депутат Госдумы отметил, что судья, вынесшая неправомерное решение об освобождении мужчины, напавшего на ребенка из-за шапки, была выдвинута на повышение. Ей была занята должность заместителя председателя того же суда. «И хотя руководство Свердловского облсуда уже попыталось вмешаться в ситуацию и даже объявило о трудоустройстве Людмилы Вотинцевой к себе в аппарат, вопросов это не снимает. И главный из них: а Ленинский райсуд Екатеринбурга точно находится в российской, а не в украинской системе правосудия?» — резюмировал Хинштейн. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Ленинский районный суд Екатеринбурга. На звонок корреспондента никто не ответил. В ведомство направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. В Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. Позже силовики установили личность и задержали мужчину. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о нападении. Екатеринбуржец, напавший на мальчика, рассказал, что поводом для этого послужил якобы вызывающий взгляд ребенка. Член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился в МВД России, чтобы оно пояснило, каким образом раскаялся екатеринбуржец Александр Неустроев. Депутат-единоросс Александр Хинштейн призвал не повышать в должности судью Ленинского района Екатеринбурга Ирину Цыбульскую, которая вынесла мягкий приговор мужчине. Позже из Ленинского районного суда уволилась мама мальчика Людмила Вотинцева.