01 сентября 2023
31 августа 2023

В Ноябрьске в массовом ДТП погиб водитель КамАЗа

© Служба новостей «URA.RU»
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Столкновение грузовика с пассажирским составом. ХМАО, камаз, дтп, авария, поезд
Грузовик опрокинулся на бок Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель КамАЗа при съезде с моста не справился управлением и опрокинул машину на бок. Мужчина погиб. Водители двух иномарок, уходя от столкновения с грузовиком, съехали в кювет.

«По предварительной информации, 2 сентября в Ноябрьске в районе дома 4 по улице Мира водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщает telegram-канал «NSK».

Также в аварии получили повреждения две иномарки. Водители автомобилей Mercedes и Chevrolet в момент ДТП двигались в попутном направлении. Уходя от столкновения, они съехали в кювет.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) водитель КамАЗа при съезде с моста не справился управлением и опрокинул машину на бок. Мужчина погиб. Водители двух иномарок, уходя от столкновения с грузовиком, съехали в кювет. «По предварительной информации, 2 сентября в Ноябрьске в районе дома 4 по улице Мира водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщает telegram-канал «NSK». Также в аварии получили повреждения две иномарки. Водители автомобилей Mercedes и Chevrolet в момент ДТП двигались в попутном направлении. Уходя от столкновения, они съехали в кювет. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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