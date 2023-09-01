В Ноябрьске в массовом ДТП погиб водитель КамАЗа

02 сентября 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Грузовик опрокинулся на бок Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) водитель КамАЗа при съезде с моста не справился управлением и опрокинул машину на бок. Мужчина погиб. Водители двух иномарок, уходя от столкновения с грузовиком, съехали в кювет. «По предварительной информации, 2 сентября в Ноябрьске в районе дома 4 по улице Мира водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщает telegram-канал «NSK». Также в аварии получили повреждения две иномарки. Водители автомобилей Mercedes и Chevrolet в момент ДТП двигались в попутном направлении. Уходя от столкновения, они съехали в кювет. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается. Фото: telegram-канал «NSK», https://t.me/Noyabrsk112 Фото: telegram-канал «NSK», https://t.me/Noyabrsk112

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель КамАЗа при съезде с моста не справился управлением и опрокинул машину на бок. Мужчина погиб. Водители двух иномарок, уходя от столкновения с грузовиком, съехали в кювет. «По предварительной информации, 2 сентября в Ноябрьске в районе дома 4 по улице Мира водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщает telegram-канал «NSK». Также в аварии получили повреждения две иномарки. Водители автомобилей Mercedes и Chevrolet в момент ДТП двигались в попутном направлении. Уходя от столкновения, они съехали в кювет. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.