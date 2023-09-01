В Ноябрьске в массовом ДТП погиб водитель КамАЗа

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель КамАЗа при съезде с моста не справился управлением и опрокинул машину на бок. Мужчина погиб. Водители двух иномарок, уходя от столкновения с грузовиком, съехали в кювет.
«По предварительной информации, 2 сентября в Ноябрьске в районе дома 4 по улице Мира водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщает telegram-канал «NSK».
Также в аварии получили повреждения две иномарки. Водители автомобилей Mercedes и Chevrolet в момент ДТП двигались в попутном направлении. Уходя от столкновения, они съехали в кювет.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
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