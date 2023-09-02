Курганские фанаты увековечили память любимого артиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане на улице Аргентовского появился билборд с изображением солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Его установили поклонники творчества певца. Одна из авторов проекта Наталья Чечулина рассказал URA.RU, что изначально инициативная группа состояла из четырех человек.

«Начали с четырех человек, затем приглашали друзей, и так нас стало больше. Для начала искали безымянный сквер, чтобы назвать именем Юры [Шатунова]. Связывались с администрацией города, но получили отказ. Затем стали думать, как еще увековечить память любимого певца. Придумали — нужен банер. Скинулись деньгами кто чем мог, и вот 1 сентября — билборд», — пояснила собеседница информационного агентства.

Билборд посвящен предстоящему юбилею Шатунова. Ему исполнилось бы 50 лет 6 сентября. В памятную дату поклонники собираются устроить тематические акции в городе. Предположительно, прохожим раздадут открытки и розы, инициаторы установят спонтанные мемориалы с портретами и цветами. По словам Чечулиной, задумок — много, но все они пока находятся в стадии разработки.

Ранее курганские фанаты творчества Шатунова хотели установить памятник умершему в июне 2022 года солисту группы «Ласковый май». Но в мэрии города им отказали, сославшись на то, что еще не прошло пять лет со дня смерти.

Билборд, посвященный Юрию Шатунову, установили в День знаний Фото: группа VK «Курган Сити», https://vk.com/wall-144766448_95757