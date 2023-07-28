В Кургане хотят установить памятник Юрию Шатунову

Курганские поклонники хотят увековечить память бывшего солиста группы «Ласковый май» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганские поклонники Юрия Шатунова хотят установить памятник умершему в июне 2022 года солисту группы «Ласковый май». Об этом сообщается на странице музыкального объединения «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте».

«Воодушевившись этой идеей, мы в нашем городе тоже хотим организовать место памяти любимого артиста» — написано в посте группы. Поклонники вдохновились москвичами, которые увековечили память артиста, назвав в честь него сквер в центре столицы.



В мэрии Кургана поклонникам ответили, что «объекты монументального искусства могут быть установлены не менее чем через 5 лет после кончины лица, имя которого увековечивается». Этой информацией с корреспондентом URA.RU поделились активисты из telegram-чата «Поклонники Юры. Курган».

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области собрали средства на памятник Виктору Цою. Мемориал, посвященный певцу и лидеру рок-группы «Кино» установили в Кургане на пляже «Бабьи пески».