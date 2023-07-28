В Кургане хотят установить памятник Юрию Шатунову

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Прощание с Юрием Шатуновым, траурный зал. Москва, шатунов юрий
Курганские поклонники хотят увековечить память бывшего солиста группы «Ласковый май» Фото:

Курганские поклонники Юрия Шатунова хотят установить памятник умершему в июне 2022 года солисту группы «Ласковый май». Об этом сообщается на странице музыкального объединения «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте».

«Воодушевившись этой идеей, мы в нашем городе тоже хотим организовать место памяти любимого артиста» — написано в посте группы. Поклонники вдохновились москвичами, которые увековечили память артиста, назвав в честь него сквер в центре столицы.

В мэрии Кургана поклонникам ответили, что «объекты монументального искусства могут быть установлены не менее чем через 5 лет после кончины лица, имя которого увековечивается». Этой информацией с корреспондентом URA.RU поделились активисты из telegram-чата «Поклонники Юры. Курган».

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области собрали средства на памятник Виктору Цою. Мемориал, посвященный певцу и лидеру рок-группы «Кино» установили в Кургане на пляже «Бабьи пески».

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Курганские поклонники Юрия Шатунова хотят установить памятник умершему в июне 2022 года солисту группы «Ласковый май». Об этом сообщается на странице музыкального объединения «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте». «Воодушевившись этой идеей, мы в нашем городе тоже хотим организовать место памяти любимого артиста» — написано в посте группы. Поклонники вдохновились москвичами, которые увековечили память артиста, назвав в честь него сквер в центре столицы. В мэрии Кургана поклонникам ответили, что «объекты монументального искусства могут быть установлены не менее чем через 5 лет после кончины лица, имя которого увековечивается». Этой информацией с корреспондентом URA.RU поделились активисты из telegram-чата «Поклонники Юры. Курган». Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области собрали средства на памятник Виктору Цою. Мемориал, посвященный певцу и лидеру рок-группы «Кино» установили в Кургане на пляже «Бабьи пески».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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