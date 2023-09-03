Курганские вузы запрещают сотрудникам пользоваться iPhone

Вузы Курганской области запрещают своим сотрудникам пользоваться устройствами и программами компании Apple, в том числе iPhone. Работников уведомляют об этом после поступления распоряжения Минпросвещения, сообщил URA.RU источник из сферы образования. В Шадринском педагогическом университете и Курганском госуниверситете информацию подтвердили.
«Распоряжение распространяет свое действие исключительно на работников университета в части запрета использования ими программных продуктов, устройств, произведенных компанией „Apple Inc.“ при производстве, передачи и распространения любым способом информации, образующейся в ходе трудовой деятельности при выполнении должностных обязанностей. Ознакомление работников с распоряжением происходит своевременно в установленном порядке с учетом особенностей графика отпусков», — говорится в ответе Шадринского педагогического университета.
В ШГПУ уточнили, что контроль за исполнением распоряжения возложен на руководителей структурных подразделений университета. Неофициально шадринцы отмечают, что эта техника не пользуется популярностью у преподавателей вуза. В пресс-службе Курганского госуниверситета на запрос URA.RU ответили, что будут действовать в соответствии с рекомендациями Министерства. При это не уточнили, кто будет контролировать исполнение рекомендаций.
URA.RU писало, что в России Минпросвещения ввело запрет на использование техники Apple. Такое же распоряжение приняли Минкультуры и Минпромторг в отношении своих сотрудников. Предполагалось, что распоряжение должны вручать сотрудникам под роспись. Ранее ФСБ сообщила, что американские спецслужбы ведут слежку за пользователями устройств Apple.
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