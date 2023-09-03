Курганские вузы запрещают сотрудникам пользоваться iPhone

04 сентября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В ШГПУ и КГУ предупредили сотрудников о запрете продукции Apple Фото: Анна Майорова © URA.RU Вузы Курганской области запрещают своим сотрудникам пользоваться устройствами и программами компании Apple, в том числе iPhone. Работников уведомляют об этом после поступления распоряжения Минпросвещения, сообщил URA.RU источник из сферы образования. В Шадринском педагогическом университете и Курганском госуниверситете информацию подтвердили. «Распоряжение распространяет свое действие исключительно на работников университета в части запрета использования ими программных продуктов, устройств, произведенных компанией „Apple Inc.“ при производстве, передачи и распространения любым способом информации, образующейся в ходе трудовой деятельности при выполнении должностных обязанностей. Ознакомление работников с распоряжением происходит своевременно в установленном порядке с учетом особенностей графика отпусков», — говорится в ответе Шадринского педагогического университета. В ШГПУ уточнили, что контроль за исполнением распоряжения возложен на руководителей структурных подразделений университета. Неофициально шадринцы отмечают, что эта техника не пользуется популярностью у преподавателей вуза. В пресс-службе Курганского госуниверситета на запрос URA.RU ответили, что будут действовать в соответствии с рекомендациями Министерства. При это не уточнили, кто будет контролировать исполнение рекомендаций. URA.RU писало, что в России Минпросвещения ввело запрет на использование техники Apple. Такое же распоряжение приняли Минкультуры и Минпромторг в отношении своих сотрудников. Предполагалось, что распоряжение должны вручать сотрудникам под роспись. Ранее ФСБ сообщила, что американские спецслужбы ведут слежку за пользователями устройств Apple. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вузы Курганской области запрещают своим сотрудникам пользоваться устройствами и программами компании Apple, в том числе iPhone. Работников уведомляют об этом после поступления распоряжения Минпросвещения, сообщил URA.RU источник из сферы образования. В Шадринском педагогическом университете и Курганском госуниверситете информацию подтвердили. «Распоряжение распространяет свое действие исключительно на работников университета в части запрета использования ими программных продуктов, устройств, произведенных компанией „Apple Inc.“ при производстве, передачи и распространения любым способом информации, образующейся в ходе трудовой деятельности при выполнении должностных обязанностей. Ознакомление работников с распоряжением происходит своевременно в установленном порядке с учетом особенностей графика отпусков», — говорится в ответе Шадринского педагогического университета. В ШГПУ уточнили, что контроль за исполнением распоряжения возложен на руководителей структурных подразделений университета. Неофициально шадринцы отмечают, что эта техника не пользуется популярностью у преподавателей вуза. В пресс-службе Курганского госуниверситета на запрос URA.RU ответили, что будут действовать в соответствии с рекомендациями Министерства. При это не уточнили, кто будет контролировать исполнение рекомендаций. URA.RU писало, что в России Минпросвещения ввело запрет на использование техники Apple. Такое же распоряжение приняли Минкультуры и Минпромторг в отношении своих сотрудников. Предполагалось, что распоряжение должны вручать сотрудникам под роспись. Ранее ФСБ сообщила, что американские спецслужбы ведут слежку за пользователями устройств Apple.