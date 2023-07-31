Минкультуры РФ запретило сотрудникам пользоваться техникой Apple. Фото

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Сотрудники Минкульта недовольны запретом на использование продукции Apple, заявил источник Фото:

Министерство культуры России запретило своим сотрудникам использовать технику компании Apple. Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на собственные источники.

«Минкультуры запретило сотрудникам использовать технику Apple. Распоряжение об этом появилось в системе электронного документооборота министерства на прошлой неделе. Вскоре его должны вручить сотрудникам под роспись», — написали в telegram-канале.

В СМИ, ссылаясь на источник заявили, что сотрудники министерства недовольны подобным ограничением. «Из-за запрета придется переносить все контакты на другие устройства, служебных телефонов никому не выдадут, поэтому сейчас работники озабочены покупкой нового устройства», — передает «Осторожно, новости».

URA.RU направило запрос в Министерство культуры РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее ФСБ сообщила, что американские спецслужбы ведут слежку за пользователями устройств Apple. По данным службы, гаджеты заражают вредоносным программным обеспечением, напоминает RT. Из-за этого сотрудникам Минпромторга запретили пользоваться устройствами американской компании. Позже ограничение ввели и для сотрудников Минпросвещения, пишет MK.RU.

Фото:

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Министерство культуры России запретило своим сотрудникам использовать технику компании Apple. Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на собственные источники. «Минкультуры запретило сотрудникам использовать технику Apple. Распоряжение об этом появилось в системе электронного документооборота министерства на прошлой неделе. Вскоре его должны вручить сотрудникам под роспись», — написали в telegram-канале. В СМИ, ссылаясь на источник заявили, что сотрудники министерства недовольны подобным ограничением. «Из-за запрета придется переносить все контакты на другие устройства, служебных телефонов никому не выдадут, поэтому сейчас работники озабочены покупкой нового устройства», — передает «Осторожно, новости». URA.RU направило запрос в Министерство культуры РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее ФСБ сообщила, что американские спецслужбы ведут слежку за пользователями устройств Apple. По данным службы, гаджеты заражают вредоносным программным обеспечением, напоминает RT. Из-за этого сотрудникам Минпромторга запретили пользоваться устройствами американской компании. Позже ограничение ввели и для сотрудников Минпросвещения, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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