Минкультуры РФ запретило сотрудникам пользоваться техникой Apple. Фото

31 июля 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Сотрудники Минкульта недовольны запретом на использование продукции Apple, заявил источник Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министерство культуры России запретило своим сотрудникам использовать технику компании Apple. Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на собственные источники. «Минкультуры запретило сотрудникам использовать технику Apple. Распоряжение об этом появилось в системе электронного документооборота министерства на прошлой неделе. Вскоре его должны вручить сотрудникам под роспись», — написали в telegram-канале. В СМИ, ссылаясь на источник заявили, что сотрудники министерства недовольны подобным ограничением. «Из-за запрета придется переносить все контакты на другие устройства, служебных телефонов никому не выдадут, поэтому сейчас работники озабочены покупкой нового устройства», — передает «Осторожно, новости». URA.RU направило запрос в Министерство культуры РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее ФСБ сообщила, что американские спецслужбы ведут слежку за пользователями устройств Apple. По данным службы, гаджеты заражают вредоносным программным обеспечением, напоминает RT. Из-за этого сотрудникам Минпромторга запретили пользоваться устройствами американской компании. Позже ограничение ввели и для сотрудников Минпросвещения, пишет MK.RU . Фото: telegram-канал «Осторожно, новости» https://t.me/ostorozhno_novosti/18343

Министерство культуры России запретило своим сотрудникам использовать технику компании Apple. Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на собственные источники. «Минкультуры запретило сотрудникам использовать технику Apple. Распоряжение об этом появилось в системе электронного документооборота министерства на прошлой неделе. Вскоре его должны вручить сотрудникам под роспись», — написали в telegram-канале. В СМИ, ссылаясь на источник заявили, что сотрудники министерства недовольны подобным ограничением. «Из-за запрета придется переносить все контакты на другие устройства, служебных телефонов никому не выдадут, поэтому сейчас работники озабочены покупкой нового устройства», — передает «Осторожно, новости». URA.RU направило запрос в Министерство культуры РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее ФСБ сообщила, что американские спецслужбы ведут слежку за пользователями устройств Apple. По данным службы, гаджеты заражают вредоносным программным обеспечением, напоминает RT. Из-за этого сотрудникам Минпромторга запретили пользоваться устройствами американской компании. Позже ограничение ввели и для сотрудников Минпросвещения, пишет MK.RU.