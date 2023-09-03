Курганские власти закрыли пляжный сезон

04 сентября 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

В Кургане на водоемах установили знаки «Купание запрещено» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане официально закрыли сезон купания. Власти объяснили это снижением среднесуточной температуры. Об этом сообщается на официальном сайте курганской администрации. «В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха в Кургане официально закрыт купальный сезон. Решение принято постановлением администрации города Кургана №7465 от 30 августа 2023 года», — указано на сайте мэрии. Сообщается, что сотрудники управления ГО и ЧС Кургана в местах отдыха и купания жителей установили знаки «Купание запрещено». Ранее URA.RU писало, что в начале лета в Кургане открывали три пляжа. Несколько водоемов города тогда получили санитарно-эпидемиологические заключения.

В Кургане официально закрыли сезон купания. Власти объяснили это снижением среднесуточной температуры. Об этом сообщается на официальном сайте курганской администрации. «В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха в Кургане официально закрыт купальный сезон. Решение принято постановлением администрации города Кургана №7465 от 30 августа 2023 года», — указано на сайте мэрии. Сообщается, что сотрудники управления ГО и ЧС Кургана в местах отдыха и купания жителей установили знаки «Купание запрещено». Ранее URA.RU писало, что в начале лета в Кургане открывали три пляжа. Несколько водоемов города тогда получили санитарно-эпидемиологические заключения.