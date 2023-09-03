03 сентября 2023

Курганские власти закрыли пляжный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытый пляж Голубые озера. Курган, семья, пляж, отпуск, отдых в лесу, голубые озера
В Кургане на водоемах установили знаки «Купание запрещено» Фото:

В Кургане официально закрыли сезон купания. Власти объяснили это снижением среднесуточной температуры. Об этом сообщается на официальном сайте курганской администрации.

«В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха в Кургане официально закрыт купальный сезон. Решение принято постановлением администрации города Кургана №7465 от 30 августа 2023 года», — указано на сайте мэрии. Сообщается, что сотрудники управления ГО и ЧС Кургана в местах отдыха и купания жителей установили знаки «Купание запрещено».

Ранее URA.RU писало, что в начале лета в Кургане открывали три пляжа. Несколько водоемов города тогда получили санитарно-эпидемиологические заключения.

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В Кургане официально закрыли сезон купания. Власти объяснили это снижением среднесуточной температуры. Об этом сообщается на официальном сайте курганской администрации. «В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха в Кургане официально закрыт купальный сезон. Решение принято постановлением администрации города Кургана №7465 от 30 августа 2023 года», — указано на сайте мэрии. Сообщается, что сотрудники управления ГО и ЧС Кургана в местах отдыха и купания жителей установили знаки «Купание запрещено». Ранее URA.RU писало, что в начале лета в Кургане открывали три пляжа. Несколько водоемов города тогда получили санитарно-эпидемиологические заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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