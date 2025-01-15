Тюменские бизнесмены заплатят за гибель рабочего, упавшего с крыши в Шадринске

Руководство тюменской компании «Стройком» должно будет выплатить компенсацию родственникам погибшего во время кровельных работ жителя Курганской области. Такое решение принял суд в городе Шадринске по иску сестры упавшего рабочего. Об этом URA.RU сообщили источники из строительной сферы.
Мужчина, работавший по договору бригадного подряда, упал с крыши шадринского дома по улице Володарского. После этого компания получила иск от его родных. «Субподрядчику из Тюмени придется заплатить сестре разбившегося в Шадринске рабочего. Она требовала полтора миллиона, но суд уменьшил размер компенсации до 200 тысяч рублей», — рассказали источники.
Информация подтвердилась данными судебных материалов. После гибели кровельщика, в суд поступил иск к компании «Стройком». Родные просили признать факт трудовых отношений, которые в итоге привели к гибели человека, а также выплатить ущерб. Иск был поддержан прокуратурой.
Представители тюменской компании не отрицали, что мужчина выполнял работы. При этом утверждалось, что он действовал на свой страх и риск. Кровельщик погиб, нарушив правила техники безопасности, но вины фирмы в этом нет, что подтвердилось прекращением следователями уголовного дела о нарушении правил безопасности о ведении строительных работ.
Суд рассмотрел все обстоятельства гибели мужчины. Факт трудовых отношений был установлен. Было решено, что компания не предоставила достаточных доказательств об обеспечении безопасных условия труда для исполнителей высотных работ. Иск был удовлетворен частично. Поскольку погибший и сам допустил грубое нарушение техники безопасности, размер требований был уменьшен до 200 тысяч. Апелляционный суд согласился с данным решением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.