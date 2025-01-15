В МИД РФ раскрыли, где могут встретиться Путин и Трамп

ОАЭ могут стать местом проведения встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. По его словам, ОАЭ обладают необходимым опытом для организации подобных встреч.
«Швейцария перестала быть нейтральным государством, когда присоединилась к антироссийским санкциям. Былого доверия к этой стране нет. Поэтому будет выбрано, вероятно, государство на Ближнем Востоке. В этом ключе стоит рассматривать ОАЭ, эта страна неоднократно принимала участие в различного рода обменах, переговорах и консультациях», — заявил Карпович в разговоре с ТАСС. Эксперт подчеркнул, что данная страна обладает успешным опытом в организации аналогичных переговоров.
Карпович также отметил, что переговоры могут касаться широкого круга тем, включая украинский кризис. Владимир Путин уже выразил готовность к обсуждению этих вопросов, если поступят соответствующие предложения от Дональда Трампа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время встреча между Путиным и Трампом не планируется. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может произойти после официальной церемонии инаугурации последнего.
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