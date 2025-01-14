«Мясной король» массово ищет сотрудников в свои магазины в Кургане

Фирма «Велес», которой владеет Дмитрий Ильтяков, массово набирает персонал для своих курганских магазинов. Об этом говорится на сайте объявлений с вакансиями. Ильтякова в регионе называют «мясным королем», поскольку его успешный бизнес связан с производством и продажей мясных продуктов.
«В Кургане в магазины „Велес“ требуются продавцы-кассиры, грузчики, экспедиторы, кладовщики, тестомесы, помощники повара, мастера чистоты и другие сотрудники. Зарплаты работникам предлагаются от 30 до 80 тысяч рублей в месяц», — сообщается в объявлениях на сайте hh.ru.
Так менеджеру по снабжению в компании обещают зарплату от 80 тысяч рублей на руки в месяц, а мастер чистоты может рассчитывать на 30 тысяч рублей. Формовщика салатов Ильтяков заманивает зарплатой в 55 тысяч, а торговый представитель может заработать 70 тысяч рублей в месяц, отмечается в объявлениях.
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