14 января 2025

«Мясной король» массово ищет сотрудников в свои магазины в Кургане

Фирма Ильтякова «Велес» массово набирает сотрудников в свои курганские магазины
© Служба новостей «URA.RU»
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Ильтяков нанимает новые кадры
Ильтяков нанимает новые кадры Фото:

Фирма «Велес», которой владеет Дмитрий Ильтяков, массово набирает персонал для своих курганских магазинов. Об этом говорится на сайте объявлений с вакансиями. Ильтякова в регионе называют «мясным королем», поскольку его успешный бизнес связан с производством и продажей мясных продуктов.

«В Кургане в магазины „Велес“ требуются продавцы-кассиры, грузчики, экспедиторы, кладовщики, тестомесы, помощники повара, мастера чистоты и другие сотрудники. Зарплаты работникам предлагаются от 30 до 80 тысяч рублей в месяц», — сообщается в объявлениях на сайте hh.ru.

Так менеджеру по снабжению в компании обещают зарплату от 80 тысяч рублей на руки в месяц, а мастер чистоты может рассчитывать на 30 тысяч рублей. Формовщика салатов Ильтяков заманивает зарплатой в 55 тысяч, а торговый представитель может заработать 70 тысяч рублей в месяц, отмечается в объявлениях.

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Фирма «Велес», которой владеет Дмитрий Ильтяков, массово набирает персонал для своих курганских магазинов. Об этом говорится на сайте объявлений с вакансиями. Ильтякова в регионе называют «мясным королем», поскольку его успешный бизнес связан с производством и продажей мясных продуктов. «В Кургане в магазины „Велес“ требуются продавцы-кассиры, грузчики, экспедиторы, кладовщики, тестомесы, помощники повара, мастера чистоты и другие сотрудники. Зарплаты работникам предлагаются от 30 до 80 тысяч рублей в месяц», — сообщается в объявлениях на сайте hh.ru. Так менеджеру по снабжению в компании обещают зарплату от 80 тысяч рублей на руки в месяц, а мастер чистоты может рассчитывать на 30 тысяч рублей. Формовщика салатов Ильтяков заманивает зарплатой в 55 тысяч, а торговый представитель может заработать 70 тысяч рублей в месяц, отмечается в объявлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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