США впервые за три года купили у РФ максимальное число комплектующих для самолетов

США, начиная с 2022 года, закупили у России максимальное число комплектующих для самолетов. Об этом стало известно благодаря данным американской таможни.
«Объем покупок таких деталей по итогам позапрошлого месяца составил 7,6 миллиона долларов, что стало самым высоким месячным значением с февраля 2022 года», — подсчитало РИА Новости. По словам источника, импорт вырос в 1,6 раза.
Всего за 11 месяцев 2024 года объем поставок комплектующих достиг суммы 31,4 миллиона долларов, что почти на миллион больше, чем в прошлом году. В ноябре особенно высоким спросом у американцев пользовались шасси и их компоненты, а также различные детали для самолетов, вертолетов и дронов. При этом основным поставщиком для США осталась Великобритания — сумма контрактов составила 281 миллион долларов.
Ранее RT писал, что пассажирский самолет Ту-214 осуществил свой первый полет с новыми компонентами российского производства. Испытания проходили на территории Казанского авиационного завода. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал как можно быстрее развернуть массовый выпуск отечественных самолетов.
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