14 января 2025

Генералы стран НАТО встретятся ради Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Генералы стран НАТО встретятся в Брюсселе
Генералы стран НАТО встретятся в Брюсселе Фото:

Встреча военного комитета НАТО обсудят украинский кризис на встрече в штаб-квартире альянса в Брюсселе 15-16 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Согласно повестке встречи, на первом заседании главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи проведет, в том числе, дискуссию о действующих миссиях НАТО. В том числе миссии по координации помощи Украине (NSATU), которая недавно начала работу в немецком Висбадене», — говорится в сообщении.

Ранее в Брюсселе планировали встречу европейских лидеров с украинским главой Владимиром Зеленским и генсекретарем НАТО Марком Рютте. Основной целью обсуждения станет разработка мирных планов и обсуждение возможности размещения миротворческих войск на Украине.

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Встреча военного комитета НАТО обсудят украинский кризис на встрече в штаб-квартире альянса в Брюсселе 15-16 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. «Согласно повестке встречи, на первом заседании главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи проведет, в том числе, дискуссию о действующих миссиях НАТО. В том числе миссии по координации помощи Украине (NSATU), которая недавно начала работу в немецком Висбадене», — говорится в сообщении. Ранее в Брюсселе планировали встречу европейских лидеров с украинским главой Владимиром Зеленским и генсекретарем НАТО Марком Рютте. Основной целью обсуждения станет разработка мирных планов и обсуждение возможности размещения миротворческих войск на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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