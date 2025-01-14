Генералы стран НАТО встретятся ради Украины

Встреча военного комитета НАТО обсудят украинский кризис на встрече в штаб-квартире альянса в Брюсселе 15-16 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Согласно повестке встречи, на первом заседании главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи проведет, в том числе, дискуссию о действующих миссиях НАТО. В том числе миссии по координации помощи Украине (NSATU), которая недавно начала работу в немецком Висбадене», — говорится в сообщении.
Ранее в Брюсселе планировали встречу европейских лидеров с украинским главой Владимиром Зеленским и генсекретарем НАТО Марком Рютте. Основной целью обсуждения станет разработка мирных планов и обсуждение возможности размещения миротворческих войск на Украине.
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