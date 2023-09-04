На «курганской Рублевке» хотят построить зоопарк

В Курганской области планируют построить натурпарк с зоопарком

В Курганской области планируют построить натурпарк с контактным зоопарком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кетовском округе (который также называют «курганской Рублевкой») планируют построить натурпарк с контактным зоопарком и прокатом спортинвентаря за 20 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.

«Инвестиционное предложение: создание натурпарка с организацией контактного зоопарка, проката спортинвентаря. Площадь земельного участка более 12 гектаров. Объем инвестиций: 20 миллионов рублей. Окупаемость: 2-3 года», — указано в презентации проекта. Участок находится в 30 км от Курган в поселке Балки.

Ранее URA.RU писало, что на курганском курорте планируют построить центр китайской медицины. Его хотят разместить на берегу озера Медвежье в Петуховском округе. На создание медцентра необходим миллиард. Также курганские власти хотят создать производство биг-бэгов за 150 миллионов рублей.