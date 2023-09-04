В Тюмени из-за ЧП с трубой остыл горячий источник

На ремонт источника требуется пять миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области в горячем источнике «Сибирский» произошла поломка, из-за которой минеральная вода в бассейне стала холодной. Об этом URA.RU рассказала жительница Наталья. По ее словам, посетители перестали посещать источник из-за этого инцидента.

«Источник хороший, за ним смотрят. В этом году мой муж поехал туда и потом рассказал, что там вода холодная. И разговорились с другими посетителями, они сообщили, что там слетела труба, которая подает минеральную воду. То есть вода в бассейне минеральная, но холодная, смешивается с грунтовыми водами. Чтобы отремонтировать эту трубу, потребовали с руководства 5 миллионов рублей», — рассказала тюменка Наталья.

Агентство URA.RU попыталось связаться с владельцем источника «Сибирский». Однако он отказался от комментариев.