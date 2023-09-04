04 сентября 2023

В Тюмени из-за ЧП с трубой остыл горячий источник

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, ребенок, источник, горячий источник, мальчик, минеральный источник, термальный источник
На ремонт источника требуется пять миллионов рублей Фото:

В Тюменской области в горячем источнике «Сибирский» произошла поломка, из-за которой минеральная вода в бассейне стала холодной. Об этом URA.RU рассказала жительница Наталья. По ее словам, посетители перестали посещать источник из-за этого инцидента.

«Источник хороший, за ним смотрят. В этом году мой муж поехал туда и потом рассказал, что там вода холодная. И разговорились с другими посетителями, они сообщили, что там слетела труба, которая подает минеральную воду. То есть вода в бассейне минеральная, но холодная, смешивается с грунтовыми водами. Чтобы отремонтировать эту трубу, потребовали с руководства 5 миллионов рублей», — рассказала тюменка Наталья.

Агентство URA.RU попыталось связаться с владельцем источника «Сибирский». Однако он отказался от комментариев.

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В Тюменской области в горячем источнике «Сибирский» произошла поломка, из-за которой минеральная вода в бассейне стала холодной. Об этом URA.RU рассказала жительница Наталья. По ее словам, посетители перестали посещать источник из-за этого инцидента. «Источник хороший, за ним смотрят. В этом году мой муж поехал туда и потом рассказал, что там вода холодная. И разговорились с другими посетителями, они сообщили, что там слетела труба, которая подает минеральную воду. То есть вода в бассейне минеральная, но холодная, смешивается с грунтовыми водами. Чтобы отремонтировать эту трубу, потребовали с руководства 5 миллионов рублей», — рассказала тюменка Наталья. Агентство URA.RU попыталось связаться с владельцем источника «Сибирский». Однако он отказался от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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