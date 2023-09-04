Супруга промышленника Парышева расширяет бизнес в Кургане

В Кургане ООО «Нидем» расширяет бизнес, поэтому выросли финансовые затраты, из-за которых ресторан «Meat&Wine» как основной актив показал убыток свыше 13 миллионов рублей за 2022 год. Об этом Ирина Парышева сообщила URA.RU в ответе на редакционный запрос.
«В апреле 2022 года у нас открылся отель „MOST“, а в июне 2023 года семейное кафе „Традиции“ в Заозерном микрорайоне Кургана. Открытие отеля и кафе потребовало значительных расходов, что и зафиксировано в графе убытки в бухгалтерской отчетности», — написала в ответе Ирина Парышева.
Ранее в Кургане ресторану «Meat&Wine», куда часто приходят высокопоставленные чиновники и бизнесмены, пришлось доказывать в суде, что он существует. Представители властей уверяли, что не знали о ресторане, поскольку он не имеет ярких вывесок и широкой рекламы в интернете.
По решению суда департаменту имущественных отношений Курганской области придется включить ресторан в перечень объектов с кадастровой стоимостью налогообложения. Это даст возможность организации общественного питания рассчитывать на льготы.
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