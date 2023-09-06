Курганцы проверяют верность своих жен с помощью детектора лжи

Полиграфолог рассказал, какие заказы получает чаще всего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана чаще всего обращаются за услугами полиграфолога, чтобы проверить свою вторую половинку на верность. Отмечается, что преимущественно обращаются мужчины для проверки своих возлюбленных и жен. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил частный полиграфолог Валерий Рогов.

«У меня было восемь обращений, из которых семь — это проверка жен на неверность. Последний клиент вместе со своей подругой прошли полиграф. Обычно обращаются за такой услугой люди с достатком», — рассказал URA.RU Валерий Рогов.

Услугами частного полиграфолога пользуются и коммерческие организации. Со слов Рогова, поступают звонки от служб безопасности и различных магазинов. Чаще всего вызывают в тех ситуациях, если есть подозрение в хищении и нужно уменьшить круг подозреваемых. Также на время довыборов у Рогова есть предложение для депутатов — они смогут пройти полиграф, чтобы проверить их на желание служить народу. «Скоро будут довыборы, планирую рассылать приглашения на детектор лжи. Это, разумеется, добровольная процедура», — рассказал URA.RU полиграфолог.

Со слов самого Рогова, в Кургане работает только два частных полиграфолога, включая его. Детектор лжи также можно пройти и в центре психологического здоровья «Рассвет». Между тем, процедуру полиграфа своевременно проходят и курганские руководители подведомственных организаций. Чиновников периодически проверяют на получение взяток.