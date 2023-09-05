05 сентября 2023

Тюменец сжег иконы и отправился в психбольницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Тюменцу предстоит пройти лечение в психиатрической больнице Фото:

Тюменца, который прилюдно сжег две иконы, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психбольницу. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Наказывать мужчину за публичное уничтожение религиозных предметов не стали. Все дело в том, что он был признан невменяемым. Приговорен к принудительному лечению», — рассказал источник URA.RU.

Речь идет о мужчине, который в мае сжег две иконы возле мусорных баков. Происходящее на камеру засняли очевидцы. Им тюменец пояснил, что делает это, чтобы образы «никто не взял», а также что он против создания идолов и кумиров.

После произошедшего была возбуждена проверка. URA.RU направило запрос, ответ от правоохранительных органов ожидается.

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Тюменца, который прилюдно сжег две иконы, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психбольницу. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Наказывать мужчину за публичное уничтожение религиозных предметов не стали. Все дело в том, что он был признан невменяемым. Приговорен к принудительному лечению», — рассказал источник URA.RU. Речь идет о мужчине, который в мае сжег две иконы возле мусорных баков. Происходящее на камеру засняли очевидцы. Им тюменец пояснил, что делает это, чтобы образы «никто не взял», а также что он против создания идолов и кумиров. После произошедшего была возбуждена проверка. URA.RU направило запрос, ответ от правоохранительных органов ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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