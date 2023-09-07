Курганские врачи поедут в Китай учиться у коллег восточной медицине

08 сентября 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Китайская делегация прибыла в Курганскую область для обмена опытом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачей из Курганской области планируют направить в Китай, где они будут практиковаться в восточной медицине. Об этом сообщил глава регионального депздрава Алексей Сигидаев. «Договорились об обмене опытом между двумя странами. Уже в скором времени направим в Китай наших специалистов для получения практических знаний в области древнейшей восточной медицины, в первую очередь восстановительной», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Китайские производители медицинских систем и оборудования прибыли в область для обмена опытом с курганскими партнерами. Встреча с губернатором Вадимом Шумковым прошла 7 сентября в рамках биржи контактов регионов УрФО. После от китайских топ-менджеров было получено согласие на ремонт и техобслуживание уже имеющего оборудования, рассмотрены предложения по его усовершенствованию. До этого китайская делегация побывала в индустриальных парках райцентра. Соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси было подписано в конце августа.

Врачей из Курганской области планируют направить в Китай, где они будут практиковаться в восточной медицине. Об этом сообщил глава регионального депздрава Алексей Сигидаев. «Договорились об обмене опытом между двумя странами. Уже в скором времени направим в Китай наших специалистов для получения практических знаний в области древнейшей восточной медицины, в первую очередь восстановительной», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Китайские производители медицинских систем и оборудования прибыли в область для обмена опытом с курганскими партнерами. Встреча с губернатором Вадимом Шумковым прошла 7 сентября в рамках биржи контактов регионов УрФО. После от китайских топ-менджеров было получено согласие на ремонт и техобслуживание уже имеющего оборудования, рассмотрены предложения по его усовершенствованию. До этого китайская делегация побывала в индустриальных парках райцентра. Соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси было подписано в конце августа.