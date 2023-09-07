07 сентября 2023
06 сентября 2023

Курганские врачи поедут в Китай учиться у коллег восточной медицине

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Курганской области для китайской делегации. Курган, китайская делегация
Китайская делегация прибыла в Курганскую область для обмена опытом Фото:

Врачей из Курганской области планируют направить в Китай, где они будут практиковаться в восточной медицине. Об этом сообщил глава регионального депздрава Алексей Сигидаев.

«Договорились об обмене опытом между двумя странами. Уже в скором времени направим в Китай наших специалистов для получения практических знаний в области древнейшей восточной медицины, в первую очередь восстановительной», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Китайские производители медицинских систем и оборудования прибыли в область для обмена опытом с курганскими партнерами. Встреча с губернатором Вадимом Шумковым прошла 7 сентября в рамках биржи контактов регионов УрФО. После от китайских топ-менджеров было получено согласие на ремонт и техобслуживание уже имеющего оборудования, рассмотрены предложения по его усовершенствованию. До этого китайская делегация побывала в индустриальных парках райцентра. Соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси было подписано в конце августа.

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Врачей из Курганской области планируют направить в Китай, где они будут практиковаться в восточной медицине. Об этом сообщил глава регионального депздрава Алексей Сигидаев. «Договорились об обмене опытом между двумя странами. Уже в скором времени направим в Китай наших специалистов для получения практических знаний в области древнейшей восточной медицины, в первую очередь восстановительной», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Китайские производители медицинских систем и оборудования прибыли в область для обмена опытом с курганскими партнерами. Встреча с губернатором Вадимом Шумковым прошла 7 сентября в рамках биржи контактов регионов УрФО. После от китайских топ-менджеров было получено согласие на ремонт и техобслуживание уже имеющего оборудования, рассмотрены предложения по его усовершенствованию. До этого китайская делегация побывала в индустриальных парках райцентра. Соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси было подписано в конце августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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