На день города в Салехард приедут высокопоставленные гости. Инсайд

08 сентября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

В эти выходные в Салехард съедется политэлита из Москвы и «тюменской матрешки» Фото: Сергей Русанов © URA.RU На день города в Салехард (ЯНАО) слетятся высокопоставленные гости из Москвы и Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «В столице Ямала в эти выходные ждут зампредседателя правительства РФ Александра Новака, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, сенаторов Совета Федерации от ЯНАО Елену Зленко и Григория Ледкова, тюменского губернатора Александра Моора и всю ямальскую фракцию тюменской облдумы во главе с председателем Фуатом Сайфитдиновым», — сообщил агентству инсайдер. Их приезд связывают не только с празднованием дня города, но и с инаугурацией будущего губернатора региона, выборы которого пройдут уже в это воскресенье. В пресс-службе мэрии Салехарда агентству сообщили, что не располагают информацией о том, кто из высокопоставленных гостей приедет на день города. «Салехард будет рад видеть на праздничных мероприятиях всех гостей и каждого из 51 тысячи жителей города», — добавили в администрации.

На день города в Салехард (ЯНАО) слетятся высокопоставленные гости из Москвы и Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «В столице Ямала в эти выходные ждут зампредседателя правительства РФ Александра Новака, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, сенаторов Совета Федерации от ЯНАО Елену Зленко и Григория Ледкова, тюменского губернатора Александра Моора и всю ямальскую фракцию тюменской облдумы во главе с председателем Фуатом Сайфитдиновым», — сообщил агентству инсайдер. Их приезд связывают не только с празднованием дня города, но и с инаугурацией будущего губернатора региона, выборы которого пройдут уже в это воскресенье. В пресс-службе мэрии Салехарда агентству сообщили, что не располагают информацией о том, кто из высокопоставленных гостей приедет на день города. «Салехард будет рад видеть на праздничных мероприятиях всех гостей и каждого из 51 тысячи жителей города», — добавили в администрации.