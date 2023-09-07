07 сентября 2023
06 сентября 2023

На день города в Салехард приедут высокопоставленные гости. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, салехард, дом правительства янао
В эти выходные в Салехард съедется политэлита из Москвы и «тюменской матрешки» Фото:

На день города в Салехард (ЯНАО) слетятся высокопоставленные гости из Москвы и Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

«В столице Ямала в эти выходные ждут зампредседателя правительства РФ Александра Новака, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, сенаторов Совета Федерации от ЯНАО Елену Зленко и Григория Ледкова, тюменского губернатора Александра Моора и всю ямальскую фракцию тюменской облдумы во главе с председателем Фуатом Сайфитдиновым», — сообщил агентству инсайдер. Их приезд связывают не только с празднованием дня города, но и с инаугурацией будущего губернатора региона, выборы которого пройдут уже в это воскресенье.

В пресс-службе мэрии Салехарда агентству сообщили, что не располагают информацией о том, кто из высокопоставленных гостей приедет на день города. «Салехард будет рад видеть на праздничных мероприятиях всех гостей и каждого из 51 тысячи жителей города», — добавили в администрации.

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На день города в Салехард (ЯНАО) слетятся высокопоставленные гости из Москвы и Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «В столице Ямала в эти выходные ждут зампредседателя правительства РФ Александра Новака, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, сенаторов Совета Федерации от ЯНАО Елену Зленко и Григория Ледкова, тюменского губернатора Александра Моора и всю ямальскую фракцию тюменской облдумы во главе с председателем Фуатом Сайфитдиновым», — сообщил агентству инсайдер. Их приезд связывают не только с празднованием дня города, но и с инаугурацией будущего губернатора региона, выборы которого пройдут уже в это воскресенье. В пресс-службе мэрии Салехарда агентству сообщили, что не располагают информацией о том, кто из высокопоставленных гостей приедет на день города. «Салехард будет рад видеть на праздничных мероприятиях всех гостей и каждого из 51 тысячи жителей города», — добавили в администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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