07 сентября 2023

Александр Моор дал школьнице совет о будущей профессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор уверен, что лучших педагогов готовят в ТюмГУ Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал школьнице из Тюменского района, мечтающей стать педагогом, получать высшее образование в Тюменском государственном университете. Запись встречи девочки и главы региона опубликована в его telegram-канале.

«На празднования юбилея Тюменского района ко мне подошли школьники Варвара Кашкарова и Александр Митин. С ними мы встречались ровно пять лет назад. Тогда Варя хотела быть переводчиком, а Саша журналистом. Сейчас планы изменились: Варвара собирается быть педагогом, Александр — инженером», — рассказал Александр Моор.

Варвара Кашкарова спросила у губернатора совета о том, где получить педагогическое образование. Александр Моор ответил, что для этого лучше всего подходит Тюменский государственный университет, где училась его мама. Он также отметил, что педагог — хорошая и вечная профессия.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал школьнице из Тюменского района, мечтающей стать педагогом, получать высшее образование в Тюменском государственном университете. Запись встречи девочки и главы региона опубликована в его telegram-канале. «На празднования юбилея Тюменского района ко мне подошли школьники Варвара Кашкарова и Александр Митин. С ними мы встречались ровно пять лет назад. Тогда Варя хотела быть переводчиком, а Саша журналистом. Сейчас планы изменились: Варвара собирается быть педагогом, Александр — инженером», — рассказал Александр Моор. Варвара Кашкарова спросила у губернатора совета о том, где получить педагогическое образование. Александр Моор ответил, что для этого лучше всего подходит Тюменский государственный университет, где училась его мама. Он также отметил, что педагог — хорошая и вечная профессия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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