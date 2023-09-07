Александр Моор дал школьнице совет о будущей профессии

08 сентября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Александр Моор уверен, что лучших педагогов готовят в ТюмГУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал школьнице из Тюменского района, мечтающей стать педагогом, получать высшее образование в Тюменском государственном университете. Запись встречи девочки и главы региона опубликована в его telegram-канале. «На празднования юбилея Тюменского района ко мне подошли школьники Варвара Кашкарова и Александр Митин. С ними мы встречались ровно пять лет назад. Тогда Варя хотела быть переводчиком, а Саша журналистом. Сейчас планы изменились: Варвара собирается быть педагогом, Александр — инженером», — рассказал Александр Моор. Варвара Кашкарова спросила у губернатора совета о том, где получить педагогическое образование. Александр Моор ответил, что для этого лучше всего подходит Тюменский государственный университет, где училась его мама. Он также отметил, что педагог — хорошая и вечная профессия.

Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал школьнице из Тюменского района, мечтающей стать педагогом, получать высшее образование в Тюменском государственном университете. Запись встречи девочки и главы региона опубликована в его telegram-канале. «На празднования юбилея Тюменского района ко мне подошли школьники Варвара Кашкарова и Александр Митин. С ними мы встречались ровно пять лет назад. Тогда Варя хотела быть переводчиком, а Саша журналистом. Сейчас планы изменились: Варвара собирается быть педагогом, Александр — инженером», — рассказал Александр Моор. Варвара Кашкарова спросила у губернатора совета о том, где получить педагогическое образование. Александр Моор ответил, что для этого лучше всего подходит Тюменский государственный университет, где училась его мама. Он также отметил, что педагог — хорошая и вечная профессия.