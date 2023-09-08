В Тюмени агентство «Этажи» оштрафовали за хитрость при рекламе ипотеки

Тюменское агентство «Этажи» рекламировало условия по ипотеке нечитаемым шрифтом
© Служба новостей «URA.RU»
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Агентство недвижимости Этажи. Тюмень, этажи, агентство недвижимости этажи
В своей рекламе компания сделала акцент на низких ставках, а не на условиях получения ипотеки Фото:

Тюменское агентство недвижимости «Этажи» получило штраф в 100 тысяч рублей за рекламу ипотеки, в которой до потребителей не были донесены важные условия. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

«Агентство недвижимости „Этажи“ оштрафовано за отсутствие в рекламе части существенной информации. Компания акцентировала внимание потребителей на наиболее привлекательных условиях — ставках по ипотеке. Однако существенные, такие как условия, влияющие на конечную сумму кредита, разместила нечитаемым шрифтом», — рассказали в тюменском УФАС.

Компании назначили штраф в 100 000 рублей. Как отметили антимонопольщики, также в рекламе не было сказано, какой банк предлагает клиентам взять займ. Речь шла о жилищных кредитах для семей с детьми и ипотеке с поддержкой. На выплату штрафа у «Этажей» есть 60 дней с момента вынесения постановления.

URA.RU направило в компанию запрос. Ответ ожидается.

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Тюменское агентство недвижимости «Этажи» получило штраф в 100 тысяч рублей за рекламу ипотеки, в которой до потребителей не были донесены важные условия. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. «Агентство недвижимости „Этажи“ оштрафовано за отсутствие в рекламе части существенной информации. Компания акцентировала внимание потребителей на наиболее привлекательных условиях — ставках по ипотеке. Однако существенные, такие как условия, влияющие на конечную сумму кредита, разместила нечитаемым шрифтом», — рассказали в тюменском УФАС. Компании назначили штраф в 100 000 рублей. Как отметили антимонопольщики, также в рекламе не было сказано, какой банк предлагает клиентам взять займ. Речь шла о жилищных кредитах для семей с детьми и ипотеке с поддержкой. На выплату штрафа у «Этажей» есть 60 дней с момента вынесения постановления. URA.RU направило в компанию запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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