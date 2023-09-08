В Тюмени агентство «Этажи» оштрафовали за хитрость при рекламе ипотеки

Тюменское агентство «Этажи» рекламировало условия по ипотеке нечитаемым шрифтом

08 сентября 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

В своей рекламе компания сделала акцент на низких ставках, а не на условиях получения ипотеки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменское агентство недвижимости «Этажи» получило штраф в 100 тысяч рублей за рекламу ипотеки, в которой до потребителей не были донесены важные условия. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. «Агентство недвижимости „Этажи“ оштрафовано за отсутствие в рекламе части существенной информации. Компания акцентировала внимание потребителей на наиболее привлекательных условиях — ставках по ипотеке. Однако существенные, такие как условия, влияющие на конечную сумму кредита, разместила нечитаемым шрифтом», — рассказали в тюменском УФАС. Компании назначили штраф в 100 000 рублей. Как отметили антимонопольщики, также в рекламе не было сказано, какой банк предлагает клиентам взять займ. Речь шла о жилищных кредитах для семей с детьми и ипотеке с поддержкой. На выплату штрафа у «Этажей» есть 60 дней с момента вынесения постановления. URA.RU направило в компанию запрос. Ответ ожидается.

Тюменское агентство недвижимости «Этажи» получило штраф в 100 тысяч рублей за рекламу ипотеки, в которой до потребителей не были донесены важные условия. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. «Агентство недвижимости „Этажи“ оштрафовано за отсутствие в рекламе части существенной информации. Компания акцентировала внимание потребителей на наиболее привлекательных условиях — ставках по ипотеке. Однако существенные, такие как условия, влияющие на конечную сумму кредита, разместила нечитаемым шрифтом», — рассказали в тюменском УФАС. Компании назначили штраф в 100 000 рублей. Как отметили антимонопольщики, также в рекламе не было сказано, какой банк предлагает клиентам взять займ. Речь шла о жилищных кредитах для семей с детьми и ипотеке с поддержкой. На выплату штрафа у «Этажей» есть 60 дней с момента вынесения постановления. URA.RU направило в компанию запрос. Ответ ожидается.