08 сентября 2023

Курганца, изнасиловавшего девушку 24 года назад, заключили под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Виновного заключили под стражу на два месяца Фото:

Жителя Курганской области, который изнасиловал и убил девушку в 1999 году, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„к“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера“). Обвиняемому избрана мера пресечение в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили на сайте ведомства.

Мужчину обнаружили и задержали в Якутии. По версии следствия, обвиняемый изнасиловал и задушил потерпевшую на территории детского сада весной 1999 года.

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Жителя Курганской области, который изнасиловал и убил девушку в 1999 году, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„к“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера“). Обвиняемому избрана мера пресечение в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили на сайте ведомства. Мужчину обнаружили и задержали в Якутии. По версии следствия, обвиняемый изнасиловал и задушил потерпевшую на территории детского сада весной 1999 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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