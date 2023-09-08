Курганца, изнасиловавшего девушку 24 года назад, заключили под стражу

09 сентября 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Виновного заключили под стражу на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Курганской области, который изнасиловал и убил девушку в 1999 году, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„к“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера“). Обвиняемому избрана мера пресечение в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили на сайте ведомства. Мужчину обнаружили и задержали в Якутии. По версии следствия, обвиняемый изнасиловал и задушил потерпевшую на территории детского сада весной 1999 года.

Жителя Курганской области, который изнасиловал и убил девушку в 1999 году, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„к“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера“). Обвиняемому избрана мера пресечение в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили на сайте ведомства. Мужчину обнаружили и задержали в Якутии. По версии следствия, обвиняемый изнасиловал и задушил потерпевшую на территории детского сада весной 1999 года.