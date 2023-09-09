09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Тюмени задержали два рейса до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, шереметьево, nordwind airlines, нордвин
В Тюмени почти на три часа задержали два рейса, которые летят до Сочи Фото:

В Тюмени почти на три часа задержали рейсы авиакомпаний Nordwind Airlines и «ИКАР», которые следуют до Сочи. Информация об этом размещена на официальном сайте аэропорта Рощино.

«N4 510 Тюмень — Сочи. Самолет авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь 10 сентября в 08:00, однако выдвинется в 10:50. ЕО 510 Тюмень — Сочи. Рейс авиакомпании „ИКАР“ вместо 08:00 полетит в 10:50», — указано на сайте Рощино.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.

Ранее в Тюмени на час задержали рейсы самолетов авиакомпаний «Газпром Авиа» и «Аэрофлот». Самолеты должны были лететь до Бованенково (ЯНАО) и Москвы.

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В Тюмени почти на три часа задержали рейсы авиакомпаний Nordwind Airlines и «ИКАР», которые следуют до Сочи. Информация об этом размещена на официальном сайте аэропорта Рощино. «N4 510 Тюмень — Сочи. Самолет авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь 10 сентября в 08:00, однако выдвинется в 10:50. ЕО 510 Тюмень — Сочи. Рейс авиакомпании „ИКАР“ вместо 08:00 полетит в 10:50», — указано на сайте Рощино. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени на час задержали рейсы самолетов авиакомпаний «Газпром Авиа» и «Аэрофлот». Самолеты должны были лететь до Бованенково (ЯНАО) и Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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