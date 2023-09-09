Интрига на выборах в гордуму Тюмени сместилась в четвертый округ

Избирательные участки закроются в 20.00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

В Тюмени 10 сентября на входе в один из избирательных участков заметили агитатора в толстовке «Молодой гвардии Единой России». По этому поводу была направлена жалоба в избирательную комиссию Восточного округа. Сам кандидат в гордуму — глава тюменского МГЕР Владимир Сбитнев, в разговоре с URA.RU отметил, что команды на агитацию он не давал.

Владимир Сбитнев баллотировался в 2018 году в гордуму от партии «Единая Россия» по одномандатному округу, но проиграл представителю КПРФ. Сейчас по округу №4 Владимиру Сбитневу противостоят пять кандидатов, среди которых 23-летняя Виктория Утегенова. Ее выдвинула партия «Новые люди» и Виктория вела агрессивную избирательную кампанию.

Жалобу Утегеновой на агитатора в толстовке «Молодой гвардии» приняла избирательная комиссия Восточного АО Тюмени. Руководитель штаба МГЕР Владимир Сбитнев был удивлен и ответил редакции URA.RU, что работать в день голосования агитаторов он точно не посылал.

«Из комиссии мне не звонили, я не в курсе, о чем эта жалоба. Пусть пишут, это их право. Здесь нами агитация не проводится», — прокомментировал ситуацию Сбитнев.

На выборах в гордуму Тюмени в 2018 году Владимир Сбитнев проиграл 139 голосов кандидату от КПРФ. Сейчас ему нужно отыграть кампанию в свою пользу.