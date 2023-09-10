Предполагаемый поджигатель был задержан полицейскими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области силовики задержали гражданина, которого следователи считают причастным к поджогу. Сообщение о возгорании надворных построек и дома в селе Ольховка поступило в территориальный отдел полиции в ноябре 2021 год, пояснили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Оперативники установили, что к поджогу (двухлетней давности — прим. URA.RU) причастен дальний родственник потерпевшего. В настоящее время фигурант задержан», — указано в telegram-канале ведомства.

Ущерб оценили в 500 тысяч рублей. По версии следствия, 53-летний ранее неоднократно судимый гражданин, освободившись из мест лишения свободы, вел «антиобщественный образ жизни, перебиваясь случайными заработками». На этой почве у злоумышленника возникли претензии к потерпевшему, из-за чего он решился на преступление.

Предполагаемый поджигатель дома и надворных построек сейчас находится под стражей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU писало о жителе Курганской области, которого обвинили в поджоге двух квартир и имущества пенсионеров. В результате пожара был причинен материальный ущерб на сумму полмиллиона рублей.