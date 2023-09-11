Курганцы жалуются на очереди на МТР с ожидаем в полгода

12 сентября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Курганцы по полгода ждут очереди на МРТ Фото: Александр Мамаев © URA.RU В больницах Кургана обследование на МРТ (магнитно-резонансная томография) приходится ожидать полгода. Очереди в платных клиниках порядка недели, записать могут на обследование даже в ночное время, но цена доступна не всем, рассказали URA.RU курганцы. «Девушке потребовалось обследование МТР перед операцией. Врачи сразу предупреди, что очередь в государственной больнице на обследование придется ждать полгода! Запись проводится только на следующий год. В одной из частных клиник удалось найти время на обследование через неделю на 22:00 часа. Вовремя сделать МРТ невозможно даже в частной клинике», — рассказали родственники пациентки. Еще одна жительница Кургана рассказала URA.RU, что проблема с очередями на МРТ в городе сложилась давно. «Когда узнала про очередь, решила сделать МТР локтя в частной клинике. Записаться удалось на ночное время. В государственную больницу попасть на МРТ быстро нереально, это проблема», — сказала она. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU ответили, что в настоящее время МРТ проводится в трех подведомственных организациях: ГБУ «Курганская областная клиническая больница», ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного Креста», ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер». «По состоянию на 1 сентября 2023 года все аппараты МРТ функционируют в полном объеме, а целях сокращения очереди предусмотрены работы аппаратов МРТ в две смены, а также в выходные дни. За последние четыре года медицинскими организациями Курганской области закуплено два аппарата МРТ-обследований», — говорится в ответе на запрос агентства. Средне время ожидания очереди на МРТ в депздраве не уточнили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В больницах Кургана обследование на МРТ (магнитно-резонансная томография) приходится ожидать полгода. Очереди в платных клиниках порядка недели, записать могут на обследование даже в ночное время, но цена доступна не всем, рассказали URA.RU курганцы. «Девушке потребовалось обследование МТР перед операцией. Врачи сразу предупреди, что очередь в государственной больнице на обследование придется ждать полгода! Запись проводится только на следующий год. В одной из частных клиник удалось найти время на обследование через неделю на 22:00 часа. Вовремя сделать МРТ невозможно даже в частной клинике», — рассказали родственники пациентки. Еще одна жительница Кургана рассказала URA.RU, что проблема с очередями на МРТ в городе сложилась давно. «Когда узнала про очередь, решила сделать МТР локтя в частной клинике. Записаться удалось на ночное время. В государственную больницу попасть на МРТ быстро нереально, это проблема», — сказала она. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU ответили, что в настоящее время МРТ проводится в трех подведомственных организациях: ГБУ «Курганская областная клиническая больница», ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного Креста», ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер». «По состоянию на 1 сентября 2023 года все аппараты МРТ функционируют в полном объеме, а целях сокращения очереди предусмотрены работы аппаратов МРТ в две смены, а также в выходные дни. За последние четыре года медицинскими организациями Курганской области закуплено два аппарата МРТ-обследований», — говорится в ответе на запрос агентства. Средне время ожидания очереди на МРТ в депздраве не уточнили.