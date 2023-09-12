Власти Кургана утвердили оклады бюджетникам ниже уровня МРОТ

В Кургане депутаты гордумы проголосовали за новые оклады для бюджетников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане депутаты гордумы по предложению мэрии утвердили новые оклады для сотрудников учреждений культуры, образовательных и спортивных организаций. Должностные оклады оказались ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом рассказал в соцсети депутат гордумы Иван Камшилов.

«Оклады работников образовательных организаций составили от 7 258 рублей… У заведующего костюмерной оклад уже 12 тысяч рублей. Примерно такие же оклады у работников учреждений культуры», — написал Камшилов в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, инструктору-методисту утвержден должностной оклад — 7 954 рубля, а старшему методисту — 8 654 рубля. Камшилов подчеркнул, что задал вопрос на заседании гордумы — почему должностные оклады бюджетников ниже МРОТ?

«Внятного ответа не получил. Но прозвучало заверение, что зарплату ниже МРОТ сотрудники не получают. Это действительно так, только работникам культуры, спорта и образования приходится трудиться не на одну ставку для выживания», — отметил в посте Камшилов.

Ранее, по данным Свердловскстата, в Курганской области выросла среднемесячная заработная плата. Ее размер в июне 2023 года достиг 53 тысяч рублей.