Власти Кургана утвердили оклады бюджетникам ниже уровня МРОТ

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Заседание городской думы. Курган, прозоров игорь, заседание городской думы, городская дума
В Кургане депутаты гордумы проголосовали за новые оклады для бюджетников Фото:

В Кургане депутаты гордумы по предложению мэрии утвердили новые оклады для сотрудников учреждений культуры, образовательных и спортивных организаций. Должностные оклады оказались ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом рассказал в соцсети депутат гордумы Иван Камшилов.

«Оклады работников образовательных организаций составили от 7 258 рублей… У заведующего костюмерной оклад уже 12 тысяч рублей. Примерно такие же оклады у работников учреждений культуры», — написал Камшилов в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, инструктору-методисту утвержден должностной оклад — 7 954 рубля, а старшему методисту — 8 654 рубля. Камшилов подчеркнул, что задал вопрос на заседании гордумы — почему должностные оклады бюджетников ниже МРОТ?

«Внятного ответа не получил. Но прозвучало заверение, что зарплату ниже МРОТ сотрудники не получают. Это действительно так, только работникам культуры, спорта и образования приходится трудиться не на одну ставку для выживания», — отметил в посте Камшилов.

Ранее, по данным Свердловскстата, в Курганской области выросла среднемесячная заработная плата. Ее размер в июне 2023 года достиг 53 тысяч рублей.

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В Кургане депутаты гордумы по предложению мэрии утвердили новые оклады для сотрудников учреждений культуры, образовательных и спортивных организаций. Должностные оклады оказались ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом рассказал в соцсети депутат гордумы Иван Камшилов. «Оклады работников образовательных организаций составили от 7 258 рублей… У заведующего костюмерной оклад уже 12 тысяч рублей. Примерно такие же оклады у работников учреждений культуры», — написал Камшилов в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, инструктору-методисту утвержден должностной оклад — 7 954 рубля, а старшему методисту — 8 654 рубля. Камшилов подчеркнул, что задал вопрос на заседании гордумы — почему должностные оклады бюджетников ниже МРОТ? «Внятного ответа не получил. Но прозвучало заверение, что зарплату ниже МРОТ сотрудники не получают. Это действительно так, только работникам культуры, спорта и образования приходится трудиться не на одну ставку для выживания», — отметил в посте Камшилов. Ранее, по данным Свердловскстата, в Курганской области выросла среднемесячная заработная плата. Ее размер в июне 2023 года достиг 53 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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