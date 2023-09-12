12 сентября 2023

Сколько для тюменцев стоил самый дорогой отдых за границей

Самой дорогой отдых для тюменцев стоил больше миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , пальмы, пляжный отдых, океанский пляж, карибские острова, мальдивы, отдых на островах
Самым дорогим оказался отдых на Мальдивах Фото:

Больше миллиона рублей обошелся для тюменцев отдых на Мальдивах. Тур был рассчитан на 10 дней в курортном отеле, расположенном на острове в Индийском океане. Об этом агентству URA.RU сообщила управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова.

«За последние полгода в Тюмени самым дорогим отдыхом считается десятидневное пребывание на Мальдивах. Туристы улетают осенью в пятизвездочный отель на острове в Индийском океане. Цена тура — 1 миллион 345 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова.

Чуть дешевле стоил отдых в Арабских Эмиратах. Там цена за 10 дней в фешенебельном отеле на пальме Джумейра составлял для тюменцев 842 тысячи рублей.

В Турции и Египте тюменцы также отдыхали на широкую ногу. За 14 дней пребывания в этих странах горожане заплатили около 800 тысяч рублей. Выбор пал на пятизвездочные отели, по системе all inclusive.

Самым «экономным» вариантом для тюменцев оказался месяц пребывания в Таиланде. Отдых на азиатском побережье обошелся горожанам в 750 тысяч рублей.

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Больше миллиона рублей обошелся для тюменцев отдых на Мальдивах. Тур был рассчитан на 10 дней в курортном отеле, расположенном на острове в Индийском океане. Об этом агентству URA.RU сообщила управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «За последние полгода в Тюмени самым дорогим отдыхом считается десятидневное пребывание на Мальдивах. Туристы улетают осенью в пятизвездочный отель на острове в Индийском океане. Цена тура — 1 миллион 345 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова. Чуть дешевле стоил отдых в Арабских Эмиратах. Там цена за 10 дней в фешенебельном отеле на пальме Джумейра составлял для тюменцев 842 тысячи рублей. В Турции и Египте тюменцы также отдыхали на широкую ногу. За 14 дней пребывания в этих странах горожане заплатили около 800 тысяч рублей. Выбор пал на пятизвездочные отели, по системе all inclusive. Самым «экономным» вариантом для тюменцев оказался месяц пребывания в Таиланде. Отдых на азиатском побережье обошелся горожанам в 750 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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