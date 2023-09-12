Сколько для тюменцев стоил самый дорогой отдых за границей

Самой дорогой отдых для тюменцев стоил больше миллиона рублей

13 сентября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Самым дорогим оказался отдых на Мальдивах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Больше миллиона рублей обошелся для тюменцев отдых на Мальдивах. Тур был рассчитан на 10 дней в курортном отеле, расположенном на острове в Индийском океане. Об этом агентству URA.RU сообщила управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «За последние полгода в Тюмени самым дорогим отдыхом считается десятидневное пребывание на Мальдивах. Туристы улетают осенью в пятизвездочный отель на острове в Индийском океане. Цена тура — 1 миллион 345 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова. Чуть дешевле стоил отдых в Арабских Эмиратах. Там цена за 10 дней в фешенебельном отеле на пальме Джумейра составлял для тюменцев 842 тысячи рублей. В Турции и Египте тюменцы также отдыхали на широкую ногу. За 14 дней пребывания в этих странах горожане заплатили около 800 тысяч рублей. Выбор пал на пятизвездочные отели, по системе all inclusive. Самым «экономным» вариантом для тюменцев оказался месяц пребывания в Таиланде. Отдых на азиатском побережье обошелся горожанам в 750 тысяч рублей.

Больше миллиона рублей обошелся для тюменцев отдых на Мальдивах. Тур был рассчитан на 10 дней в курортном отеле, расположенном на острове в Индийском океане. Об этом агентству URA.RU сообщила управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «За последние полгода в Тюмени самым дорогим отдыхом считается десятидневное пребывание на Мальдивах. Туристы улетают осенью в пятизвездочный отель на острове в Индийском океане. Цена тура — 1 миллион 345 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова. Чуть дешевле стоил отдых в Арабских Эмиратах. Там цена за 10 дней в фешенебельном отеле на пальме Джумейра составлял для тюменцев 842 тысячи рублей. В Турции и Египте тюменцы также отдыхали на широкую ногу. За 14 дней пребывания в этих странах горожане заплатили около 800 тысяч рублей. Выбор пал на пятизвездочные отели, по системе all inclusive. Самым «экономным» вариантом для тюменцев оказался месяц пребывания в Таиланде. Отдых на азиатском побережье обошелся горожанам в 750 тысяч рублей.