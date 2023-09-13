Прокурор заставил курганское правительство заплатить пенсионеру за сгоревший дом

14 сентября 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Курганские власти заплатят пенсионеру за сгоревший дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Суд удовлетворил иск прокуратуры к правительству Курганской области в интересах пенсионера, потерявшего дом в пожаре 7 мая. Мужчину, чье право на дом не было зарегистрировано, получит от властей более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры. «Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании за пенсионером права на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и материальной помощи в связи с утратой садового дома в размере 100 тысяч рублей <…> Судом требования прокурора удовлетворены», — информирует ведомство. Мужчина потерял дачу в пожаре 7 мая и обратился за помощью в прокуратуру. Решение в законную силу пока не вступило. Мужчина обращался в администрацию за помощью. Однако ему отказали из-за проблем с регистрацией дома. Прокуратура после обращения горожанина направила иск в суд, который был удовлетворен. Ранее URA.RU сообщало, что жители сгоревшего села Юлдус получили жилищные сертификаты от властей. Это произошло после подачи заявления в суд.

Суд удовлетворил иск прокуратуры к правительству Курганской области в интересах пенсионера, потерявшего дом в пожаре 7 мая. Мужчину, чье право на дом не было зарегистрировано, получит от властей более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры. «Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании за пенсионером права на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и материальной помощи в связи с утратой садового дома в размере 100 тысяч рублей <…> Судом требования прокурора удовлетворены», — информирует ведомство. Мужчина потерял дачу в пожаре 7 мая и обратился за помощью в прокуратуру. Решение в законную силу пока не вступило. Мужчина обращался в администрацию за помощью. Однако ему отказали из-за проблем с регистрацией дома. Прокуратура после обращения горожанина направила иск в суд, который был удовлетворен. Ранее URA.RU сообщало, что жители сгоревшего села Юлдус получили жилищные сертификаты от властей. Это произошло после подачи заявления в суд.