13 сентября 2023

Прокурор заставил курганское правительство заплатить пенсионеру за сгоревший дом

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Курганские власти заплатят пенсионеру за сгоревший дом Фото:
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Суд удовлетворил иск прокуратуры к правительству Курганской области в интересах пенсионера, потерявшего дом в пожаре 7 мая. Мужчину, чье право на дом не было зарегистрировано, получит от властей более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании за пенсионером права на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и материальной помощи в связи с утратой садового дома в размере 100 тысяч рублей <…> Судом требования прокурора удовлетворены», — информирует ведомство. Мужчина потерял дачу в пожаре 7 мая и обратился за помощью в прокуратуру. Решение в законную силу пока не вступило.

Мужчина обращался в администрацию за помощью. Однако ему отказали из-за проблем с регистрацией дома. Прокуратура после обращения горожанина направила иск в суд, который был удовлетворен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители сгоревшего села Юлдус получили жилищные сертификаты от властей. Это произошло после подачи заявления в суд.

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Суд удовлетворил иск прокуратуры к правительству Курганской области в интересах пенсионера, потерявшего дом в пожаре 7 мая. Мужчину, чье право на дом не было зарегистрировано, получит от властей более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры. «Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании за пенсионером права на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и материальной помощи в связи с утратой садового дома в размере 100 тысяч рублей <…> Судом требования прокурора удовлетворены», — информирует ведомство. Мужчина потерял дачу в пожаре 7 мая и обратился за помощью в прокуратуру. Решение в законную силу пока не вступило. Мужчина обращался в администрацию за помощью. Однако ему отказали из-за проблем с регистрацией дома. Прокуратура после обращения горожанина направила иск в суд, который был удовлетворен. Ранее URA.RU сообщало, что жители сгоревшего села Юлдус получили жилищные сертификаты от властей. Это произошло после подачи заявления в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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