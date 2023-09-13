Курганские власти отказались ставить дополнительные требования таксистам

Для курганских агрегаторов такси не будут вводить дополнительные требования, чтобы не создавать дополнительную нагрузку. Соответствующая информация прозвучала на заседании комитета по экономической политике, передает корреспондент URA.RU
«Согласно вступившему в силу закону, все перевозчики такси обязаны проходить технические обследования ежедневно. На данный момент, это единственное, что заложено в части требований к перевозчикам. Мы со своей стороны дополнительной нагрузки создавать не будем», — озвучил на заседании директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.
Сообщается, что также поднимался вопрос единой цветовой гаммы для транспорта такси. Со слов Ковалева, решение о создании единого стиля для автомобилей власти оставили на усмотрение руководителей сервисов.
Ранее URA.RU писало, что некоторые курганские таксисты бойкотируют новый закон. Водители не спешат оформлять специальные разрешения на перевозку людей и багажа.
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