13 сентября 2023

Курганские власти отказались ставить дополнительные требования таксистам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, такси, шашка, трафик, автомобили, автотранспорт
Курганские власти не будут усложнять работу такси Фото:

Для курганских агрегаторов такси не будут вводить дополнительные требования, чтобы не создавать дополнительную нагрузку. Соответствующая информация прозвучала на заседании комитета по экономической политике, передает корреспондент URA.RU

«Согласно вступившему в силу закону, все перевозчики такси обязаны проходить технические обследования ежедневно. На данный момент, это единственное, что заложено в части требований к перевозчикам. Мы со своей стороны дополнительной нагрузки создавать не будем», — озвучил на заседании директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

Сообщается, что также поднимался вопрос единой цветовой гаммы для транспорта такси. Со слов Ковалева, решение о создании единого стиля для автомобилей власти оставили на усмотрение руководителей сервисов.

Ранее URA.RU писало, что некоторые курганские таксисты бойкотируют новый закон. Водители не спешат оформлять специальные разрешения на перевозку людей и багажа.

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Для курганских агрегаторов такси не будут вводить дополнительные требования, чтобы не создавать дополнительную нагрузку. Соответствующая информация прозвучала на заседании комитета по экономической политике, передает корреспондент URA.RU «Согласно вступившему в силу закону, все перевозчики такси обязаны проходить технические обследования ежедневно. На данный момент, это единственное, что заложено в части требований к перевозчикам. Мы со своей стороны дополнительной нагрузки создавать не будем», — озвучил на заседании директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев. Сообщается, что также поднимался вопрос единой цветовой гаммы для транспорта такси. Со слов Ковалева, решение о создании единого стиля для автомобилей власти оставили на усмотрение руководителей сервисов. Ранее URA.RU писало, что некоторые курганские таксисты бойкотируют новый закон. Водители не спешат оформлять специальные разрешения на перевозку людей и багажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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