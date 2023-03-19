Группа Колесникова передала данные о противнике артиллерии и пехоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Группа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под руководством депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова предотвратила прорыв ВСУ под Ореховым. Об этом 20 марта парламентарий написал в социальных сетях.

«Мы единственные из 58-й армии летали, хотя в непогоду делать это пришлось на высоте 450 метров вместо 1800. Но мы смогли „подсветить“ направления нашим артиллеристам и разведчиками и мотострелкам», — написал Колесников в своем telegram-канале.

По словам депутата, по противнику сначала отработали противотанковыми управляемыми ракетами, затем подключилась артиллерия. Наступление было отбито, а ВСУ потеряли много техники и личного состава.

Ранее депутат сообщил об удачных испытаниях нового беспилотника. Они прошли под Энергодаром. Группа депутата разместилась в здании бывшего санатория. По его словам, ВСУ постоянно пытаются прорвать этот участок фронта и использовать здание, как плацдарм для дальнейших действий.

Колесников стал вторым депутатом Госдумы из Челябинской области, который принял решение уйти на фронт. Руководство партии одобрило такое решение. Колесников прошел обучение и попал в БАРС «Каскад». Спустя некоторое время он стал командиром группы разведки и в своем отпуске набирал земляков-добровольцев в нее.

Операторы БПЛА засекли группу противника Фото: telegram-канал Олега Колесникова