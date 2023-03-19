Группа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под руководством депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова предотвратила прорыв ВСУ под Ореховым. Об этом 20 марта парламентарий написал в социальных сетях.
«Мы единственные из 58-й армии летали, хотя в непогоду делать это пришлось на высоте 450 метров вместо 1800. Но мы смогли „подсветить“ направления нашим артиллеристам и разведчиками и мотострелкам», — написал Колесников в своем telegram-канале.
По словам депутата, по противнику сначала отработали противотанковыми управляемыми ракетами, затем подключилась артиллерия. Наступление было отбито, а ВСУ потеряли много техники и личного состава.
Ранее депутат сообщил об удачных испытаниях нового беспилотника. Они прошли под Энергодаром. Группа депутата разместилась в здании бывшего санатория. По его словам, ВСУ постоянно пытаются прорвать этот участок фронта и использовать здание, как плацдарм для дальнейших действий.
Колесников стал вторым депутатом Госдумы из Челябинской области, который принял решение уйти на фронт. Руководство партии одобрило такое решение. Колесников прошел обучение и попал в БАРС «Каскад». Спустя некоторое время он стал командиром группы разведки и в своем отпуске набирал земляков-добровольцев в нее.
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