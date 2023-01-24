Челябинский депутат-фронтовик раскритиковал предложение генерала Соболева запретить бороды военным. Видео

25 января 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, который в настоящее время служит в БАРС «Каскад» в зоне СВО, выступил против предложения своего коллеги генерала Виктора Соболева о запрете военным носить бороду во время боевых действий. По мнению Колесникова, который сам отпустил на фронте бороду, данная инициатива никак не поможет бойцам. «Я считаю, что абсолютно это неправильно [запрещать носить бороду]. Борода всегда украшает мужчину. Да, солдат должен быть чист, опрятен. Но все-таки боевые условия — это совершенно другой мир и другая жизнь», — сообщил URA.RU Колесников. По мнению парламентария, некоторые его коллеги занимаются совсем не тем, чем надо во время спецоперации. Необходимо помогать солдатам, а не вгонять их в ненужные рамки. «Пушилин, мне кажется, очень четко и емко ответил на этот вопрос. Он [Соболев] не прав. Бороду сбривать не буду!» — подытожил Колесников. Заявление Соболева о том, что солдатам необходимо бриться на фронте, повлекло за собой вспышку споров. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал предложение генерала «глупой нелепостью и провокацией». В свою очередь, Соболев поспешил оправдаться тем, что под своим предложением имел в виду опрятный внешний вид солдата и не более. Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года. Он прошел боевое слаживание и был зачислен в БАРС «Каскад». В настоящее время он руководит разведывательной группой. Недавно он приехал в Челябинск, где встретится с добровольцами. После небольшого отпуска он вернется на фронт. Депутат продлил свой контракт еще на три месяца и готов к выполнению задач.