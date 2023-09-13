13 сентября 2023

В Тюменской области начался повторный суд над депутатом

В Тобольске по статье о мошенничестве во второй раз судят депутата Подковырова
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, обвиняемый, судья, суд
Подковыров вновь предстанет перед судом, хотя ранее уже был приговорен к лишению свободы Фото:

В Тобольске (Тюменская область) начался повторный судебный процесс над депутатом городской думы Олегом Подковыровым, обвиняемым в мошенничестве. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее политик был приговорен к лишению свободы, но вердикт отменили.

«Начались слушания по уголовному делу в отношении депутата тобольской городской думы Олега Подковырова. Он обвиняется в четырех эпизодах мошенничества. В мае он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы, но апелляционный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение», — рассказали в пресс-службе.

Олег Подковыров работал директором ООО «Аргумент», где также являлся учредителем. Компания сносила здания и утилизировала оставшийся после этого мусор. По версии стороны обвинения, фирма получила компенсацию от мэрии за утилизацию строительного мусора, однако на самом деле эти работы не провела.

В новом судебном процессе произошли изменения. Обвиняемый решил сменить адвоката. Следующее заседание по делу назначено на 27 сентября.

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В Тобольске (Тюменская область) начался повторный судебный процесс над депутатом городской думы Олегом Подковыровым, обвиняемым в мошенничестве. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее политик был приговорен к лишению свободы, но вердикт отменили. «Начались слушания по уголовному делу в отношении депутата тобольской городской думы Олега Подковырова. Он обвиняется в четырех эпизодах мошенничества. В мае он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы, но апелляционный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение», — рассказали в пресс-службе. Олег Подковыров работал директором ООО «Аргумент», где также являлся учредителем. Компания сносила здания и утилизировала оставшийся после этого мусор. По версии стороны обвинения, фирма получила компенсацию от мэрии за утилизацию строительного мусора, однако на самом деле эти работы не провела. В новом судебном процессе произошли изменения. Обвиняемый решил сменить адвоката. Следующее заседание по делу назначено на 27 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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