В Тюменской области начался повторный суд над депутатом

В Тобольске по статье о мошенничестве во второй раз судят депутата Подковырова

14 сентября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Подковыров вновь предстанет перед судом, хотя ранее уже был приговорен к лишению свободы Фото: Илья Московец © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) начался повторный судебный процесс над депутатом городской думы Олегом Подковыровым, обвиняемым в мошенничестве. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее политик был приговорен к лишению свободы, но вердикт отменили. «Начались слушания по уголовному делу в отношении депутата тобольской городской думы Олега Подковырова. Он обвиняется в четырех эпизодах мошенничества. В мае он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы, но апелляционный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение», — рассказали в пресс-службе. Олег Подковыров работал директором ООО «Аргумент», где также являлся учредителем. Компания сносила здания и утилизировала оставшийся после этого мусор. По версии стороны обвинения, фирма получила компенсацию от мэрии за утилизацию строительного мусора, однако на самом деле эти работы не провела. В новом судебном процессе произошли изменения. Обвиняемый решил сменить адвоката. Следующее заседание по делу назначено на 27 сентября.

В Тобольске (Тюменская область) начался повторный судебный процесс над депутатом городской думы Олегом Подковыровым, обвиняемым в мошенничестве. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее политик был приговорен к лишению свободы, но вердикт отменили. «Начались слушания по уголовному делу в отношении депутата тобольской городской думы Олега Подковырова. Он обвиняется в четырех эпизодах мошенничества. В мае он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы, но апелляционный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение», — рассказали в пресс-службе. Олег Подковыров работал директором ООО «Аргумент», где также являлся учредителем. Компания сносила здания и утилизировала оставшийся после этого мусор. По версии стороны обвинения, фирма получила компенсацию от мэрии за утилизацию строительного мусора, однако на самом деле эти работы не провела. В новом судебном процессе произошли изменения. Обвиняемый решил сменить адвоката. Следующее заседание по делу назначено на 27 сентября.