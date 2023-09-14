14 сентября 2023

В Тюмени провели редчайшую операцию по пересадке сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, нейрохирургия, врачи, операционный микроскоп
Всего на счету у врачей пять сложнейших операций по пересадке сердца Фото:

Тюменские хирурги ОКБ №1 провели сложнейшую операцию по пересадке сердца. Об этом сообщает telegram-канал «Здравоохранение по Тюменской области». На счету у хирургов всего пять таких манипуляций.

«Пересадка состоялась практически ночью. Сама операция длилась 4 часа 15 минут», — приводит канал здравоохранения слова заведующего отделением кардиохирургии №1 ОКБ №1. Доктор Никита Стогний рассказал, что во время операции были задействованы сразу несколько специалистов: одни занимались донором, другие — помогали пациенту, которому пересаживали орган.

Всего хирурги провели пять операций по пересадке сердца. А сам Центр трансплантации органов и тканей человека в ОКБ №1 открыт с 2018 года.

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Тюменские хирурги ОКБ №1 провели сложнейшую операцию по пересадке сердца. Об этом сообщает telegram-канал «Здравоохранение по Тюменской области». На счету у хирургов всего пять таких манипуляций. «Пересадка состоялась практически ночью. Сама операция длилась 4 часа 15 минут», — приводит канал здравоохранения слова заведующего отделением кардиохирургии №1 ОКБ №1. Доктор Никита Стогний рассказал, что во время операции были задействованы сразу несколько специалистов: одни занимались донором, другие — помогали пациенту, которому пересаживали орган. Всего хирурги провели пять операций по пересадке сердца. А сам Центр трансплантации органов и тканей человека в ОКБ №1 открыт с 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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