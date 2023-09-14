В Тюмени провели редчайшую операцию по пересадке сердца

15 сентября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Всего на счету у врачей пять сложнейших операций по пересадке сердца Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменские хирурги ОКБ №1 провели сложнейшую операцию по пересадке сердца. Об этом сообщает telegram-канал «Здравоохранение по Тюменской области». На счету у хирургов всего пять таких манипуляций. «Пересадка состоялась практически ночью. Сама операция длилась 4 часа 15 минут», — приводит канал здравоохранения слова заведующего отделением кардиохирургии №1 ОКБ №1. Доктор Никита Стогний рассказал, что во время операции были задействованы сразу несколько специалистов: одни занимались донором, другие — помогали пациенту, которому пересаживали орган. Всего хирурги провели пять операций по пересадке сердца. А сам Центр трансплантации органов и тканей человека в ОКБ №1 открыт с 2018 года.

Тюменские хирурги ОКБ №1 провели сложнейшую операцию по пересадке сердца. Об этом сообщает telegram-канал «Здравоохранение по Тюменской области». На счету у хирургов всего пять таких манипуляций. «Пересадка состоялась практически ночью. Сама операция длилась 4 часа 15 минут», — приводит канал здравоохранения слова заведующего отделением кардиохирургии №1 ОКБ №1. Доктор Никита Стогний рассказал, что во время операции были задействованы сразу несколько специалистов: одни занимались донором, другие — помогали пациенту, которому пересаживали орган. Всего хирурги провели пять операций по пересадке сердца. А сам Центр трансплантации органов и тканей человека в ОКБ №1 открыт с 2018 года.