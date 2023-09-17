Тюменское правительство готово дать местным предприятиям новые преимущества

18 сентября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

О готовности поддерживать локальные предприятия завил на TNF спикер тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменское правительство готово рассмотреть новые меры поддержки для местного производства. Об этом в беседе с URA.RU на промышленно-энергетическом форуме TNF-2023 заявил спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. «Готовы в думе рассмотреть различные предложения и воплотить самые актуальные. Опыт такой уже есть у нас, в таком формате мы уже запустили промышленный кэшбек — это возврат части стоимости услуг и товаров, купленных у тюменских компаний», — пояснил URA.RU Сайфитдинов. По его словам, сегодня главная задача — создать для крупного бизнеса такие условия, когда ему выгоднее приобретать оборудование и услуги у компаний, работающих в Тюменской области. «Сейчас происходит возврат к старой системе, которая когда-то была в Советском Союзе. Тюмень снова становится ресурсным центром для тех, кто работает во всем нашем регионе, включая ХМАО и ЯНАО», — добавил в беседе с URA.RU Сайфитдинов. Ранее URA.RU рассказывало, что региональный бюджет готов поддержать проекты по развитию туризма в Тюменской области. Гранты предлагают тем, кто развивает все сферы туриндустрии.

Тюменское правительство готово рассмотреть новые меры поддержки для местного производства. Об этом в беседе с URA.RU на промышленно-энергетическом форуме TNF-2023 заявил спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. «Готовы в думе рассмотреть различные предложения и воплотить самые актуальные. Опыт такой уже есть у нас, в таком формате мы уже запустили промышленный кэшбек — это возврат части стоимости услуг и товаров, купленных у тюменских компаний», — пояснил URA.RU Сайфитдинов. По его словам, сегодня главная задача — создать для крупного бизнеса такие условия, когда ему выгоднее приобретать оборудование и услуги у компаний, работающих в Тюменской области. «Сейчас происходит возврат к старой системе, которая когда-то была в Советском Союзе. Тюмень снова становится ресурсным центром для тех, кто работает во всем нашем регионе, включая ХМАО и ЯНАО», — добавил в беседе с URA.RU Сайфитдинов. Ранее URA.RU рассказывало, что региональный бюджет готов поддержать проекты по развитию туризма в Тюменской области. Гранты предлагают тем, кто развивает все сферы туриндустрии.