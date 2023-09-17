17 сентября 2023

Тюменец получил наказание за то, что трогал грудь несовершеннолетней девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
Преступник причинил девочке моральную травму Фото:

Нетрезвый житель Тюменской области домогался девочки, который не было и 16 лет: он трогал ее за грудь и целовал в шею. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Казанского районного суда. Мужчина был осужден на обязательные работы.

«Вынесен приговор 54-летнему жителю Казанского района. Пьяный подсудимый трогал потерпевшую девочку, которой не исполнилось 16 лет, руками за талию и молочные железы, а также целовал шею», — рассказали URA.RU в суде.

Обвиняемому был известен возраст ребенка, однако это его не остановило. Как говорится в деле, девочка испытала моральные страдания. За развратные действия в отношении несовершеннолетней мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ. Свою вину подсудимый признал, но лишь частично.

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Нетрезвый житель Тюменской области домогался девочки, который не было и 16 лет: он трогал ее за грудь и целовал в шею. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Казанского районного суда. Мужчина был осужден на обязательные работы. «Вынесен приговор 54-летнему жителю Казанского района. Пьяный подсудимый трогал потерпевшую девочку, которой не исполнилось 16 лет, руками за талию и молочные железы, а также целовал шею», — рассказали URA.RU в суде. Обвиняемому был известен возраст ребенка, однако это его не остановило. Как говорится в деле, девочка испытала моральные страдания. За развратные действия в отношении несовершеннолетней мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ. Свою вину подсудимый признал, но лишь частично.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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