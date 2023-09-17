Тюменец получил наказание за то, что трогал грудь несовершеннолетней девочки

18 сентября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Преступник причинил девочке моральную травму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нетрезвый житель Тюменской области домогался девочки, который не было и 16 лет: он трогал ее за грудь и целовал в шею. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Казанского районного суда. Мужчина был осужден на обязательные работы. «Вынесен приговор 54-летнему жителю Казанского района. Пьяный подсудимый трогал потерпевшую девочку, которой не исполнилось 16 лет, руками за талию и молочные железы, а также целовал шею», — рассказали URA.RU в суде. Обвиняемому был известен возраст ребенка, однако это его не остановило. Как говорится в деле, девочка испытала моральные страдания. За развратные действия в отношении несовершеннолетней мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ. Свою вину подсудимый признал, но лишь частично.

Нетрезвый житель Тюменской области домогался девочки, который не было и 16 лет: он трогал ее за грудь и целовал в шею. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Казанского районного суда. Мужчина был осужден на обязательные работы. «Вынесен приговор 54-летнему жителю Казанского района. Пьяный подсудимый трогал потерпевшую девочку, которой не исполнилось 16 лет, руками за талию и молочные железы, а также целовал шею», — рассказали URA.RU в суде. Обвиняемому был известен возраст ребенка, однако это его не остановило. Как говорится в деле, девочка испытала моральные страдания. За развратные действия в отношении несовершеннолетней мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ. Свою вину подсудимый признал, но лишь частично.