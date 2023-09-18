18 сентября 2023
17 сентября 2023

Жители ЯНАО стали чаще покупать алкоголь. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
ЯНАО занимает 77 место в рейтинге регионов по ЗОЖ в 2022 году Фото:

В ЯНАО выросли продажи алкогольной продукции, что сказалось на рейтинге региона по приверженности населения к здоровому образу жизни в 2022 году. Об этом сообщили эксперты «РИА Рейтинг».

«В ЯНАО вырос уровень продажи алкоголя», — приводит данные исследования telegram-канал «РИА Новости». Из-за этого фактора был существенно снижен итоговый бал в рейтинге регионов по ЗОЖ в 2022 году. Округ занял 77 место.

На первом месте в рейтинге оказалась Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. В аутсайдерах — ЕАО, Камчатка и Магаданская область.

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В ЯНАО выросли продажи алкогольной продукции, что сказалось на рейтинге региона по приверженности населения к здоровому образу жизни в 2022 году. Об этом сообщили эксперты «РИА Рейтинг». «В ЯНАО вырос уровень продажи алкоголя», — приводит данные исследования telegram-канал «РИА Новости». Из-за этого фактора был существенно снижен итоговый бал в рейтинге регионов по ЗОЖ в 2022 году. Округ занял 77 место. На первом месте в рейтинге оказалась Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. В аутсайдерах — ЕАО, Камчатка и Магаданская область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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