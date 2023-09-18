ЯНАО занимает 77 место в рейтинге регионов по ЗОЖ в 2022 году
В ЯНАО выросли продажи алкогольной продукции, что сказалось на рейтинге региона по приверженности населения к здоровому образу жизни в 2022 году. Об этом сообщили эксперты «РИА Рейтинг».
«В ЯНАО вырос уровень продажи алкоголя», — приводит данные исследования telegram-канал «РИА Новости». Из-за этого фактора был существенно снижен итоговый бал в рейтинге регионов по ЗОЖ в 2022 году. Округ занял 77 место.
На первом месте в рейтинге оказалась Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. В аутсайдерах — ЕАО, Камчатка и Магаданская область.
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