Жители ЯНАО стали чаще покупать алкоголь. Инфографика

19 сентября 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

ЯНАО занимает 77 место в рейтинге регионов по ЗОЖ в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО выросли продажи алкогольной продукции, что сказалось на рейтинге региона по приверженности населения к здоровому образу жизни в 2022 году. Об этом сообщили эксперты «РИА Рейтинг». «В ЯНАО вырос уровень продажи алкоголя», — приводит данные исследования telegram-канал «РИА Новости». Из-за этого фактора был существенно снижен итоговый бал в рейтинге регионов по ЗОЖ в 2022 году. Округ занял 77 место. На первом месте в рейтинге оказалась Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. В аутсайдерах — ЕАО, Камчатка и Магаданская область. Инфографика: telegram-канал «РИА Новости», https://t.me/rian_ru

В ЯНАО выросли продажи алкогольной продукции, что сказалось на рейтинге региона по приверженности населения к здоровому образу жизни в 2022 году. Об этом сообщили эксперты «РИА Рейтинг». «В ЯНАО вырос уровень продажи алкоголя», — приводит данные исследования telegram-канал «РИА Новости». Из-за этого фактора был существенно снижен итоговый бал в рейтинге регионов по ЗОЖ в 2022 году. Округ занял 77 место. На первом месте в рейтинге оказалась Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. В аутсайдерах — ЕАО, Камчатка и Магаданская область.