В курганской ЛДПР назвали причину, почему семьи не могут купить новое жилье

В Курганской области у молодых семей нет возможности купить новое жилье из-за роста цен на квартиры. Таким мнением поделился руководитель регионального отделения ЛДПР, депутат облдумы Юрий Ярушин.
«Цена, как на новое жилье, так и на вторичном рынке постоянно растет в среднем на 2% в месяц, и это не потолок. А это не дает возможности приобретать молодым семьям новое жилье, и здесь надо срочно законодательно корректировать меры поддержки. Надо оперативно реагировать на увеличение цен на жилье», — написал Ярушин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам депутата, за последний год стоимость квадратного метра в Курганской области выросла в среднем до 58 000 рублей. В партии считают, что для помощи молодым семьям нужно увеличить необлагаемую налогом сумму — имущественный налоговый вычет.
Ранее представители рынка недвижимости сообщали URA.RU, что продавцы в Кургане завышают цены на квартиры. В августе средняя цена продажи на вторичном рынке недвижимости в Кургане, по данным агентства «Этажи», составляла 64 959 рублей за квадратный метр.
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