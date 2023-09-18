В курганской ЛДПР назвали причину, почему семьи не могут купить новое жилье

В курганской ЛДПР считают, что рост цен мешает семьям покупать квартиры

19 сентября 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

По данным партии, цены на квартиры в среднем растут на 2% в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области у молодых семей нет возможности купить новое жилье из-за роста цен на квартиры. Таким мнением поделился руководитель регионального отделения ЛДПР, депутат облдумы Юрий Ярушин. «Цена, как на новое жилье, так и на вторичном рынке постоянно растет в среднем на 2% в месяц, и это не потолок. А это не дает возможности приобретать молодым семьям новое жилье, и здесь надо срочно законодательно корректировать меры поддержки. Надо оперативно реагировать на увеличение цен на жилье», — написал Ярушин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата, за последний год стоимость квадратного метра в Курганской области выросла в среднем до 58 000 рублей. В партии считают, что для помощи молодым семьям нужно увеличить необлагаемую налогом сумму — имущественный налоговый вычет. Ранее представители рынка недвижимости сообщали URA.RU, что продавцы в Кургане завышают цены на квартиры. В августе средняя цена продажи на вторичном рынке недвижимости в Кургане, по данным агентства «Этажи», составляла 64 959 рублей за квадратный метр.

В Курганской области у молодых семей нет возможности купить новое жилье из-за роста цен на квартиры. Таким мнением поделился руководитель регионального отделения ЛДПР, депутат облдумы Юрий Ярушин. «Цена, как на новое жилье, так и на вторичном рынке постоянно растет в среднем на 2% в месяц, и это не потолок. А это не дает возможности приобретать молодым семьям новое жилье, и здесь надо срочно законодательно корректировать меры поддержки. Надо оперативно реагировать на увеличение цен на жилье», — написал Ярушин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата, за последний год стоимость квадратного метра в Курганской области выросла в среднем до 58 000 рублей. В партии считают, что для помощи молодым семьям нужно увеличить необлагаемую налогом сумму — имущественный налоговый вычет. Ранее представители рынка недвижимости сообщали URA.RU, что продавцы в Кургане завышают цены на квартиры. В августе средняя цена продажи на вторичном рынке недвижимости в Кургане, по данным агентства «Этажи», составляла 64 959 рублей за квадратный метр.