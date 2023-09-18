18 сентября 2023

В курганской ЛДПР назвали причину, почему семьи не могут купить новое жилье

В курганской ЛДПР считают, что рост цен мешает семьям покупать квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
По данным партии, цены на квартиры в среднем растут на 2% в месяц Фото:

В Курганской области у молодых семей нет возможности купить новое жилье из-за роста цен на квартиры. Таким мнением поделился руководитель регионального отделения ЛДПР, депутат облдумы Юрий Ярушин.

«Цена, как на новое жилье, так и на вторичном рынке постоянно растет в среднем на 2% в месяц, и это не потолок. А это не дает возможности приобретать молодым семьям новое жилье, и здесь надо срочно законодательно корректировать меры поддержки. Надо оперативно реагировать на увеличение цен на жилье», — написал Ярушин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам депутата, за последний год стоимость квадратного метра в Курганской области выросла в среднем до 58 000 рублей. В партии считают, что для помощи молодым семьям нужно увеличить необлагаемую налогом сумму — имущественный налоговый вычет.

Ранее представители рынка недвижимости сообщали URA.RU, что продавцы в Кургане завышают цены на квартиры. В августе средняя цена продажи на вторичном рынке недвижимости в Кургане, по данным агентства «Этажи», составляла 64 959 рублей за квадратный метр.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области у молодых семей нет возможности купить новое жилье из-за роста цен на квартиры. Таким мнением поделился руководитель регионального отделения ЛДПР, депутат облдумы Юрий Ярушин. «Цена, как на новое жилье, так и на вторичном рынке постоянно растет в среднем на 2% в месяц, и это не потолок. А это не дает возможности приобретать молодым семьям новое жилье, и здесь надо срочно законодательно корректировать меры поддержки. Надо оперативно реагировать на увеличение цен на жилье», — написал Ярушин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата, за последний год стоимость квадратного метра в Курганской области выросла в среднем до 58 000 рублей. В партии считают, что для помощи молодым семьям нужно увеличить необлагаемую налогом сумму — имущественный налоговый вычет. Ранее представители рынка недвижимости сообщали URA.RU, что продавцы в Кургане завышают цены на квартиры. В августе средняя цена продажи на вторичном рынке недвижимости в Кургане, по данным агентства «Этажи», составляла 64 959 рублей за квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...