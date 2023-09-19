19 сентября 2023

На перекрестках в Тюмени из-за аварии отключили светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, светофор, дорожный знак, светофор не работает, ограничение по скорости, знак 40
Светофоры не будут работать порядка двух часов Фото:

Аварийное отключение светофоров произошло 20 сентября на семи перекрестках в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.

«Внимание! Аварийное отключение светофоров в Тюмени! Ориентировочно, продлится около двух часов», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области.

Водителей просят быть внимательными, выбирать безопасную скорость, ездить согласно дорожным знакам и пропускать пешеходов. Отключения затронули пересечения следующих улиц:

  • ул. Рижская — ул. Одесская;
  • ул. Котовского — ул. Одесская;
  • ул. Одесская — ул. Энергетиков;
  • ул. Энергетиков — ул. Пржевальского;
  • ул. Пржевальского — ул. Котовского;
  • ул. Рижская — школа № 7;
  • ул. Энергетиков — ул. Севастопольская.

Также не работает один пешеходный светофор. Он расположен по улице Одесской, в районе дома №59.

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Аварийное отключение светофоров произошло 20 сентября на семи перекрестках в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. «Внимание! Аварийное отключение светофоров в Тюмени! Ориентировочно, продлится около двух часов», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области. Водителей просят быть внимательными, выбирать безопасную скорость, ездить согласно дорожным знакам и пропускать пешеходов. Отключения затронули пересечения следующих улиц: Также не работает один пешеходный светофор. Он расположен по улице Одесской, в районе дома №59.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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