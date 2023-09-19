На перекрестках в Тюмени из-за аварии отключили светофоры

Светофоры не будут работать порядка двух часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аварийное отключение светофоров произошло 20 сентября на семи перекрестках в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.

«Внимание! Аварийное отключение светофоров в Тюмени! Ориентировочно, продлится около двух часов», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области.

Водителей просят быть внимательными, выбирать безопасную скорость, ездить согласно дорожным знакам и пропускать пешеходов. Отключения затронули пересечения следующих улиц:

ул. Рижская — ул. Одесская;

ул. Котовского — ул. Одесская;

ул. Одесская — ул. Энергетиков;

ул. Энергетиков — ул. Пржевальского;

ул. Пржевальского — ул. Котовского;

ул. Рижская — школа № 7;

ул. Энергетиков — ул. Севастопольская.

Также не работает один пешеходный светофор. Он расположен по улице Одесской, в районе дома №59.