19 сентября 2023

MASH: Школа из Нового Уренгоя поставила рекорд по готовности трат на дроны

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка операторов FPV-дронов. Екатеринбург, бпла, беспилотник, дрон химера, fpv дрон, фпв дрон
В Новом Уренгое готовы потратить более 7 миллионов на покупку оборудования Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) школа «Земля родная» готова потратить на закупку оборудования для проектирования беспилотников около семи с половиной миллионов рублей. Это рекордный в России результат, сообщает MASH со ссылкой на исследования открытых данных, опубликованных на портале «Госзакупки».

«Школы России массово закупают оборудование для проектирования беспилотников, рекордсмен — МАОУ СШ „Земля родная“ из Нового Уренгоя. Там готовы потратить 7,5 миллиона рублей. Следом — школа № 475 в Санкт-Петербурге — освоить пилотаж над каналами и соборами там хотят за 878 тысяч рублей», — сообщает MASH в официальном telegram-канале.

Таким образом, по данным журналистов, школа из Нового Уренгоя стала абсолютным рекордсменом в России по данному показателю. На третьем месте идет школа из Тюменской области, в Ялуторовске на закупку оборудования готовы заплатить только 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое откроются курсы по управлению беспилотниками. Занятия организованы для всех желающих на базе школы.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) школа «Земля родная» готова потратить на закупку оборудования для проектирования беспилотников около семи с половиной миллионов рублей. Это рекордный в России результат, сообщает MASH со ссылкой на исследования открытых данных, опубликованных на портале «Госзакупки». «Школы России массово закупают оборудование для проектирования беспилотников, рекордсмен — МАОУ СШ „Земля родная“ из Нового Уренгоя. Там готовы потратить 7,5 миллиона рублей. Следом — школа № 475 в Санкт-Петербурге — освоить пилотаж над каналами и соборами там хотят за 878 тысяч рублей», — сообщает MASH в официальном telegram-канале. Таким образом, по данным журналистов, школа из Нового Уренгоя стала абсолютным рекордсменом в России по данному показателю. На третьем месте идет школа из Тюменской области, в Ялуторовске на закупку оборудования готовы заплатить только 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое откроются курсы по управлению беспилотниками. Занятия организованы для всех желающих на базе школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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