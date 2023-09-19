MASH: Школа из Нового Уренгоя поставила рекорд по готовности трат на дроны

20 сентября 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое готовы потратить более 7 миллионов на покупку оборудования Фото: URA.RU © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) школа «Земля родная» готова потратить на закупку оборудования для проектирования беспилотников около семи с половиной миллионов рублей. Это рекордный в России результат, сообщает MASH со ссылкой на исследования открытых данных, опубликованных на портале «Госзакупки». «Школы России массово закупают оборудование для проектирования беспилотников, рекордсмен — МАОУ СШ „Земля родная“ из Нового Уренгоя. Там готовы потратить 7,5 миллиона рублей. Следом — школа № 475 в Санкт-Петербурге — освоить пилотаж над каналами и соборами там хотят за 878 тысяч рублей», — сообщает MASH в официальном telegram-канале. Таким образом, по данным журналистов, школа из Нового Уренгоя стала абсолютным рекордсменом в России по данному показателю. На третьем месте идет школа из Тюменской области, в Ялуторовске на закупку оборудования готовы заплатить только 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое откроются курсы по управлению беспилотниками. Занятия организованы для всех желающих на базе школы.

В Новом Уренгое (ЯНАО) школа «Земля родная» готова потратить на закупку оборудования для проектирования беспилотников около семи с половиной миллионов рублей. Это рекордный в России результат, сообщает MASH со ссылкой на исследования открытых данных, опубликованных на портале «Госзакупки». «Школы России массово закупают оборудование для проектирования беспилотников, рекордсмен — МАОУ СШ „Земля родная“ из Нового Уренгоя. Там готовы потратить 7,5 миллиона рублей. Следом — школа № 475 в Санкт-Петербурге — освоить пилотаж над каналами и соборами там хотят за 878 тысяч рублей», — сообщает MASH в официальном telegram-канале. Таким образом, по данным журналистов, школа из Нового Уренгоя стала абсолютным рекордсменом в России по данному показателю. На третьем месте идет школа из Тюменской области, в Ялуторовске на закупку оборудования готовы заплатить только 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое откроются курсы по управлению беспилотниками. Занятия организованы для всех желающих на базе школы.